Hattingen. Als die Heiligen Drei Könige ziehen Kinder Anfang Januar durch die Gemeinden in Hattingen. Wer den Segen der Sternsinger will, muss sich anmelden

Hattingen: Hierhin kommen die Sternsinger nach Anmeldung

Die Sternsinger sind mit Beginn des neuen Jahres wieder in Hattingen unterwegs. Sie sammeln Spenden für Projekte, die Kindern in Not helfen sollen. In einigen Gemeinden in Hattingen müssen sich die Menschen, die von den Sternsingern besucht werden möchten, anmelden.

Spenden für notleidende Kinder weltweit

In diesem Jahr ist das Beispielland der Sternsinger der Libanon. Unter dem Leitspruch „Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit“ sind die Gruppen zwischen Donnerstag, 2. Januar, und Montag, 6. Januar, unterwegs. Als Heilige Drei Könige tragen die Kinder den Segen für das neue Jahr in die Häuser und bringen das Kreidezeichen „20*C+M+B+20“ an.

In Niederwenigern und Niederbonsfeld gibt es dieses Mal erstmals gemeinsame Vorbereitungsgruppen. In Workshops zum Thema Frieden haben die Kinder auch ihre Kronen selbst und ganz persönlich gestaltet.

Hattinger Termine der Sternsinger

Das sind die Termine der Sternsinger-Aktion in Hattingen:

St. Peter und Paul: In Hattingen Mitte und Holthausen laufen die„Heiligen Drei Könige“ am Freitag, samstag und Sonntag, 3. bis 5. Januar. Sie sind auch zu Gast im Hochamt am Sonntag um 11 Uhr in der Kirche St. Peter und Paul.

St. Mariä Empfängnis: In Bredenscheid sind die Sternsinger schon am Donnerstag, 2. Januar, ab 13 Uhr, sowie am Freitag und Samstag jeweils ab 9.30 Uhr unterwegs.

Heilig Geist: In Winz-Baak kann man sich mit seinem Besuchswunsch auf Listen in der Kirche eintragen. Die Sternsinger starten ihre Besuche nach dem Aussendungsgottesdienst am Sonntag um 9.30 Uhr.

St. Joseph: In Welper stehen für die Sternsinger mehrere Termine an. Am Freitag, 3. Januar, um 10 Uhr besuchen sie die KiTa, das Seniorenzentrum Emmy-Kruppke und Geschäfte in Welper. Gemeindemitglieder werden am nach der Aussendung am 4. Januar um 12 Uhr besucht und am Sonntag ab 11 Uhr. Am Samstag um 17 Uhr sind die Sternsinger Teil der Vorabendmesse. Besuchswünsche können in der Kirche oder per E-Mail unter messdiener-welper@web.de angemeldet werden.

St. Johann Baptist: In Blankenstein machen sich die Kinder am 4. Januar nach der Aussendungsfeier um 14 Uhr auf den Weg. Am Sonntag wird um 9.30 Uhr das Hochamt mit den Sternsingern gefeiert, ab 14 Uhr besuchen sie die Gemeinde. Am Montag stehen dann noch Termine in der Kita Arche Noah und der Klinik Blankenstein an.

St. Mauritius: In Niederwenigern wird der Aussendungsgottesdienst am Sonntag, 5. Januar, um 9.30 Uhr gefeiert. Im Anschluss laufen die Sternsinger bis 17 Uhr. Haushalte, die nicht automatisch von den Gruppen besucht werden, können einen Besuchswunsch auf Listen in der Kirche anmelden.

St. Engelbert: In Niederbonsfeld findet die Aussendungsfeier ebenfalls am Sonntag statt – um 11 Uhr. Danach sind die Sternsinger in der Gemeinde unterwegs. Wer sie empfangen möchte, kann sich bei Lukas Hahne anmelden unter Lukas.Hahne@hattingen-katholisch.de.