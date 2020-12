Hattingen im Rückblick: Das war 2020 - Januar bis März

Zwölf Monate, 366 Tage – in Hattingen ist 2020 viel passiert. Und Corona war nicht alles. Hier gibt es den 1. Teil des WAZ-Jahresrückblicks.

JANUAR

+++ Die neu eingeführte Bon-Pflicht bringt vor allem Schwierigkeiten für Bäckereien und Buden: Svetlana Schäfer-Popova sieht im WAZ-Gespräch sogar den Fortbestand ihrer Trinkhalle bedroht +++ Bürgermeister Dirk Glaser (parteilos) verkündet, dass er bei der Kommunalwahl im September erneut antreten wird. Härteste Konkurrenten sind Kämmerer Frank Mielke (SPD) und Grünen-Fraktionschef Frank Staacken +++ Frank Kujau ist neuer Chef der Kreispolizei – er folgt auf den Hattinger Klaus Menningen +++ Bund und Land geben knapp 20 Millionen Euro für den Internet-Ausbau im EN-Kreis – Breitband kommt damit auch ins Hügelland +++ Nach 44 Jahren schließt das Traditionslokal Huxel in der Elfringhauser Schweiz +++ Gedenken zum 75. Todestag an den Wennischen Widerstandskämpfer Nikolaus Groß, der 2001 von Papst Johannes Paul II. selig gesprochen wurde +++ Der Blick in den Streitatlas bringt es zutage: Zwischen Hattingen und Breckerfeld wird öfter gestritten als anderswo: Dokumentiert sind 27,22 Fälle pro 100.000 Einwohner +++ Hattinger Ortsgruppe von Extinction Rebellion gründet sich +++ Stadtpfarrer Andreas Lamm ist alleine auf weiter Flur: Ihm steht in der katholischen Pfarrei St. Peter und Paul kein Pastor unterstützend zur Seite – eine schnell Lösung gebe es nicht, erklärt das Ruhrbistum +++ Der Rotary-Club Hattingen feiert sein 50-Jähriges +++

FEBRUAR

+++ Die Musikschule Hattingen wird 50 Jahre alt und verzeichnet so viele Musikschüler wie noch nie +++ Ursula (409) und Michael (604) sind die häufigsten Vornamen in Hattingen – bei den neugeborenen liegen Marie und Leon vorne +++ Wegen Sturmtief „Sabine“ werden bereits im Vorfeld die Schulen geschlossen – letztlich verläuft der 10. Februar aber glimpflich, die Feuerwehr meldet eine vergleichsweise ruhige Einsatzlage +++ 82 Jugendliche nehmen an einer Online-Umfrage des Jugendparlaments teil – ihre Forderung: Ein Jugendtreff an der Ruhr! +++ Der Kunstverein zieht mit seinen Ausstellungen in die Neuen Räume an der Bahnhofstraße um +++ Holti Holau: Das Kinderprinzenpaar Lenni I. und Nele I. übernimmt an Weiberfastnacht das Rathaus – Wegen Dauerregens kommen nur 5000 Besucher zum 43. Holthauser Rosenmontagszug +++ Mahnwache gegen rechte Gewalt und für die Opfer von Hanau vor dem Rathaus +++ Kriminalitätsstatistik: Zahl der Einbrüche und der Straßenkriminalität ist weiter rückläufig – „Man kann her in Ruhe leben“, so Polizeichef Kujau +++ Unfallstatistik: Weniger Unfälle und eine besonders niedrige Zahl an Verkehrstoten im EN-Kreis – aber zwei von drei Fällen gab es in Hattingen +++ Wieder Ärger auf der S-Bahn-Linie 3: Haltestellen werden ausgelassen, um Verspätungen aufzuholen, und Züge beenden ihre Fahrten zum Teil schon in Bochum-Dahlhausen +++

+++ BREAKING: Coronavirus erreicht Hattingen +++

Der EN-Kreis meldet am 9. März die ersten sechs Verdachtsfälle, aber zunächst keinen in Hattingen. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) schließt dennoch umgehend seine Einrichtungen. Bereits einen Tag später ist eine 61 Jahre alte Frau der erste bestätigte Hattinger Corona-Fall. Das Stadtleben wird umgehend eingeschränkt, erste Groß-Veranstaltungen wie Hattingen Live und das Frühlingsfest abgesagt, Schwimmbäder und Treffs geschlossen. Auch Landrat Olaf Schade muss als einer der ersten EN-Bürger in Quarantäne. Die WAZ-Redaktion wechselt wie so viele Arbeitnehmer ins Homeoffice. Letztendlich wird die gesamte Stadt in den ersten Lockdown versetzt, Ende des Monats meldet das Kreisgesundheitsamt 36 bestätigte Corona-Infektionen für Hattingen, von denen elf bereits wieder genesen sind.

MÄRZ

+++ Graffiti und Müll: Beim Stationsbericht des VRR fällt der Bahnhof Hattingen Mitte erneut durch +++ Tim Bendzko spielt vor 600 Zuschauern in der Gebläsehalle ein Konzert für Radio NRW +++ Beim Landgerichts-Prozess um einen E-Scooter-Wurf auf die A40 wird ein Hattinger (22) zu dreieinhalb Jahren Haft sowie ein Bochumer (18) zu drei Jahren Jugendstrafe verurteilt – stark alkoholisiert hatten sie im September 2019 einen Scooter von einer Brücke auf die Fahrbahn der Autobahn geworfen +++ Großeinsatz für die Feuerwehr in Blankenstein: Der Dachstuhl über dem Eiscafé Filippin brennt völlig aus. Ein Übergreifen auf Nachbargebäude wird verhindert, eine Person erleidet eine Rauchgasvergiftung +++

