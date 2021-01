Hattingen im Rückblick: Das war 2020 - Juli bis September

Uli Wilkes, sein Team von der "Kleinen Affäre" in Blankenstein und das LWL-Industriemuseum Henrichshütte bieten im Sommer "Comedy im Liegestuhl" in Hattingen an.

Der Sommer ist die Zeit der Lockerungen: In Hattingen starten wieder einige Kultur-Angebote. Hier gibt es den 3. Teil unseres Jahresrückblicks.

JULI

+++ Das Freibad in Welper öffnet in den Ferien mit einem Sicherheitskonzept seine Türen, kurz darauf gibt es Kritik am umständlichen Ticketsystem +++ Erste Kunstrasen-Sanierung: Die Stadt Hattingen zahlt 215.000 Euro für den Glückauf-Platz in Niederwenigern – die Sportfreunde legen 11.000 Euro drauf und entscheiden sich für einen Kork-Belag +++ Die Kirchen verlieren massiv an Mitgliedern, die evangelischen Gemeinden in Hattingen noch mehr als die katholischen +++ Paukenschlag in der Politik: Die Linke und die Piratenpartei treten zur Kommunalwahl nicht mehr an +++ Das Deutschpop-Duo Frida Gold veröffentlicht seine neue Single „Halleluja“ – das Album ist für Februar 2021 angekündigt +++ Die Chrom- und Stahl-Events wie das Harley-Treffen und die Tuning-Show auf dem alten Hüttengelände werden abgesagt +++ Welper ist entsetzt: Unbekannte haben die „Schmelzer“-Skulpturen an der Thingstraße umgestoßen – der Künstler ist fassungslos, kümmert sich aber umgehend ums Wiederaufstellen +++

+++ BREAKING: „Kleine Affäre außer Haus“ wird zum Erfolgsprojekt +++

Der Blankensteiner Uli Wilkes organisiert gemeinsam mit dem LWL-Industriemuseum Henrichshütte „Comedy im Liegestuhl“: Zwei Monate lang dürfen Besucher im Liegestuhl unter dem Hochofen mal wieder richtig lachen – prominente Comedy- und Kabarett-Stars wie Gerburg Jahnke, Frank Goosen oder Urban Priol kommen nach Hattingen. Um die 80 Menschen sind an der Produktion beteiligt. „Es war spannend zu sehen, weil viele Künstler sehr nervös waren“, . „Viele, auch von den größeren Namen, hatten bei uns wieder ihren ersten Auftritt. Und es war eine Kulisse, die man nur selten hat. Das war das schönere Gesicht von Corona.“ Ob das Projekt eine Zukunft hat? „Ich bin ja eigentlich kein Veranstalter. Das ist alles ein bisschen Hobby. Ein bisschen Blut geleckt habe ich, aber was daraus wird, kann ich noch nicht sagen. An eine Fortsetzung genau in dieser Form glaube ich nicht. Ich denke, man muss sich immer wieder Neues ausdenken."

AUGUST

+++ Stadt Hattingen erweitert die Kooperation mit dem Freifunk-Verein und stellt 3000 Euro für den Ausbau des kostenlosen WLAN zur Verfügung +++ Blitz-Unwetter: Sturmböen, Hagel und Wassermassen sorgen binnen einer Stunde für 70 Einsätze der Feuerwehr – im Hügelland bleiben die Straßen trocken +++ Tier-Expertin Sabrina Alexander und Psychologe Rolf Schmiel sind +++ Massive Verstöße gegen Corona-Regeln auf dem Kirchplatz und in Blankenstein – das Ordnungsamt greift ein und droht mit höheren Strafzahlungen +++

SEPTEMBER

+++ besucht im Wahlkampf die Hattinger Altstadt +++ Fünf Tage Freizeitpark vor dem Rathaus: Andreas Alexius organisiert mit den eine coronakonforme Kirmes +++ Nach dem Brand über dem Eiscafé Filippin in Blankenstein startet auf dem Marktplatz durch +++ Die Corona-Zahlen gehen wieder nach oben, das Gesundheitsamt schickt Klassen an vier Schulen ins Homeschooling +++ Erster Warnstreik im öffentlichen Dienst: Viele Fahrgäste sind überrascht, dass keine Busse fahren +++

*** BREAKING: Dirk Glaser bleibt Bürgermeister, die SPD weiter stärkste Partei +++

Bei der Kommunalwahl bleibt (fast) alles beim Alten: , der von CDU und FDP unterstützt wurde, wird wieder zum Bürgermeister gewählt – in der Stichwahl setzt er sich gegen Kämmerer Frank Mielke (SPD) durch. Zudem kandidierten Frank Staacken (Bündnis 90/Die Grünen), Thomas Bausch und Christian Siever (beide parteilos). bleibt die SPD mit 33,14 Prozent vorne, gefolgt von der CDU (30,85), Bündnis 90/Die Grünen (23,67), der FDP (6,84) und „Die Partei“ (5,50). Die Wahlbeteiligung liegt bei mäßigen 50,58 Prozent, Rekordzahlen gibt es bei der Briefwahl: Jeder vierte der 45.220 Wahlberechtigten in Hattingen stimmt auf diesem Weg ab. Der Hattinger Olaf Schade bleibt zudem Landrat im EN-Kreis. Im November kommt der neue Stadtrat zu seiner konstituierenden Sitzung in der Gebläsehalle zusammen.

