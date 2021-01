Das Kreisgesundheitsamt meldet am Sonntag einen weiteren Todesfall im Atenheim St. Josef in Hattingen.

Corona-Pandemie Hattingen: Inzidenzwert sinkt, Zahl der Todesfälle steigt an

Hattingen / Sprockhövel Aktuelle Corona-Zahlen: Die Inzidenzwerte sinken, in Sprockhövel sogar unter 100. Dagegen steigt die Zahl der Todesfälle in Hattingen weiter an.

Traurige Nachricht am ersten Wochenende des Jahres 2021: Zwei Männer (92 und 85) sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben, meldet das Kreisgesundheitsamt am Sonntag. Der ältere lebte zuletzt im Altenheim St. Josef. Hier liegt die Zahl des Todesfälle nun bei 18.

Sieben-Tage-Inzidenz für Sprockhövel sinkt unter 100

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Hattingen ist auf 156,14 (Vortag: 172,67) gesunken. In Sprockhövel liegt sie jetzt mit 98,99 (Vortag: 102,95) sogar erstmals seit längerer Zeit wieder unter 100. Aktuell sind 233 Personen in Hattingen mit dem Coronavirus infiziert, in Sprockhövel sind es 100.

Die Zahl der Infektionen im gesamten EN-Kreis ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 23 angestiegen, aktuell sind 948 Personen erkrankt. Der Inzidenzwert für den Kreis – die Zahl der Neuinfektionen an den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner – liegt jetzt bei 122,18 (Vortag: 129,58).

Neben den beiden Hattingern ist auch ein Wittener verstorben

Neben den beiden Hattingern ist auch ein 89-jähriger Wittener verstorben. Die 156 im Ennepe-Ruhr-Kreis Verstorbenen kommen aus Breckerfeld (4), Ennepetal (8), Gevelsberg (16), Hattingen (40), Herdecke (30), Schwelm (7), Sprockhövel (13), Wetter (4) und Witten (34).

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 91 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. 15 von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, zwölf werden beatmet.​

In Hattingen stehen , in Sprockhövel das Haus am Quell und das Matthias-Claudius-Haus nach wie vor auf der Liste des Gesundheitsamtes der Pflege- und Seniorenheime mit positiven Fällen oder Verdachtsfällen.

