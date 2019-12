Hattingen ist im Fokus des Gastromagazins „Bochum geht aus“

Hattingen. Das Gastromagazin „Bochum geht aus! 2020“ hat Restaurants in Hattingen getestet. Welche bei dem Test besonders gut abgeschnitten haben.

Spanischer Schweineschinken, würziges Rehcarpaccio, zuckersüße Schokoladenmousse – die Hattinger Restaurantlandschaft bietet allerlei köstliche Versuchungen. Das Hochglanzmagazin „Bochum geht aus! 2020“ widmet den Restaurants in Hattingen ein eigenes Dossier: „Kulinarisches Hattingen: Genuss in der Nachbarschaft“.

Der Verlag stellt den Gastroführer im Gleis 79 am alten Bahnhof in Hattingen vor. Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gastronomie lassen sich dabei ein Fünf-Gänge-Menü der prämierten Köche schmecken.

Gastroführer legt den Schwerpunkt auf Restaurants in Hattingen

Hattingen Bochum geht aus Über 200 Restaurants und kulinarische Adressen stellt das Magazin „Bochum geht aus! 2020“ vor. Seit 2012 erscheint der Gastroführer jährlich. Die Restaurants sind nach kulinarischen Kategorien und Stadtteilen sortiert, die jeweils besten drei werden vorgestellt aus Bochum sowie u.a. Herne, Hattingen, Witten, Gelsenkirchen und Sprockhövel. Der Gastroführer kostet 8,90 Euro.

„Tatsächlich liegt in der neuen Auflage ein gewisser Schwerpunkt auf Hattingen“, erklärt Tom Thelen, Chefredakteur des Magazins. „Insgesamt wurden 120 Restaurants anonym von unseren Experten getestet und eingeordnet. Dabei haben sie viele ehrgeizige Gastronomie-Projekte kennen gelernt und wiederentdeckt.“

Der Gastroführer sortiert die getesteten Lokalitäten in Bochum und Umgebung in verschiedene Kategorien. In den Sparten Gourmet, Heimat oder Mittelmeer haben die Hattinger Gastwirte besonders gut abgeschnitten, belegen sogar jeweils den ersten Platz.

Vorstellung des Gastroführers „Bochum geht aus!“ in Hattingen

Gastgeber des Präsentationsabends ist Sabri Arslan, Besitzer des mediterranen Restaurants Gleis 79. Auch er hat ordentlich abgeräumt. In der Kategorie „Neu gedacht“ wird das Restaurant am alten Bahnhof vorgestellt.

Der Gastronom ist vor allem auf sein Team stolz: „Toll, was wir alle gemeinsam leisten. Es ist schön, unsere Stadt in dem Heft vertreten zu können. Zu wissen, dass unsere Speisen wertgeschätzt werden, ist das beste daran.“ Auch habe er neue Kontakte in der Gastronomie-Welt knüpfen können.

Köche aus Hattingen servieren ein Fünf-Gänge-Menü

Nun will der den Gästen des heutigen Abends beweisen, was er drauf hat. Zusammen mit drei anderen Köchen stellt Arslan ein Fünf-Gänge-Menü auf die Beine. Er ist für die Vorspeise zuständig – und es gibt den besten Schinken, den er auftreiben konnte: „Der Iberico ist der Mercedes unter den Schinken.“ Er grinst. „Er hat eine besondere Marmorierung, die Tiere werden mit Eicheln gefüttert.“

Auch Marius Krüpe bereitet einen Gang zu: „Ich serviere das Carpaccio vom Reh.“ Das gibt es zusammen mit Trüffelmayonnaise und Wildkräutersalat. Das Gericht soll sein Restaurant in Holthausen An de Krüpe exakt repräsentieren. „Unser Haus steht für eine gute Wildküche. Mit dem Carpaccio möchte ich natürlich zeigen, was wir alles drauf haben.“

Vielfalt der Restaurants in Hattingen macht den Reiz aus

Foto: Socrates Tassos/FUNKE Foto Servi

Neben dem Gleis 79 und An de Krüpe platziert das Magazin auch das Comedor in Blankenstein und Diergardts Kühler Grund weit oben auf der Rangliste.

Auf die herausragende Leistung der Köche ist auch Bürgermeister Dirk Glaser stolz: „Ich freue mich, dass Hattingen so gut vertreten ist, besonders wenn man bedenkt, was wir für eine kleine Stadt sind.“ Lieblingsrestaurants habe er hier viele. „Die Variation macht ja den Reiz aus. Man muss immer wieder etwas anders probieren.“