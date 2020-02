Hattingen: Kinder kommen über das Lesen zum Umweltschutz

Hattingen. Die Stadtbibliothek in Hattingen richtet in der zweiten März-Woche eine Kinder- und Jugendbuchwoche aus. Das Programm ist bunt und vielseitig.

Die elfte Kinder- und Jugendbuchwoche der Stadtbibliothek findet vom 7. bis 14. März statt. Mit dem Motto „Mach mit – gemeinsam für eine bessere Zukunft“ greift die Bücherei ein hochaktuelles Thema auf. „Bücher rund um die Themen Umwelt- und Naturschutz werden von Kindergärten und Schulen aktuell stark nachgefragt. Wir wollen mit dieser Woche die Kinder und Jugendlichen für das Thema weiter sensibilisieren“, so Beatrix Stracke von der Stadtbibliothek.

Als vor 22 Jahren die erste Kinder- und Jugendbuchwoche stattfand, seien die Besucher nur in „Konsumhaltung“ gewesen. „Da ist dann vielleicht nicht ganz so viel hängengeblieben“, vermutet Bernd Jeucken, Leiter der Bibliothek. Heute sei der Ansatz ein ganz anderer: Nicht bloß Lesungen gibt es, sondern Mitmachaktionen. Denn: Am besten lernt es sich, wenn man selbst etwas erforscht und erkundet.

Wissenschaftsjournalist Joachim Hecker startet Experimental-Show

Passend dazu wird die Woche am Samstag, 7. März, 11 Uhr, mit einer „Hexenküche“ eröffnet. Der Wissenschaftsjournalist und Ingenieur Joachim Hecker ist mit seiner Experimental-Show für Kinder ab sechs Jahren und Erwachsene zu Gast.

Danach können Kinder ab fünf Jahren gemeinsam mit ihren Eltern Insektenhotels und Nisthilfen bauen. Der Kreativworkshop wird vom Nabu ausgerichtet und von der örtlichen Jugendgruppe unterstützt.

Am Sonntag, 8. März, zieht es Buchfans nach draußen auf das Gelände der Henrichshütte. Um 14 und um 16 Uhr gehen Kinder ab acht Jahren und Erwachsene anderthalb Stunden lang den Schutzstrategien von Pflanzen und Tierwelt auf den Grund. „Die Verbindung zum Buch geht dabei nicht verloren. Die Kinder basteln zum Beispiel Lesezeichen“, verrät Jeucken.

Schreibwerkstatt für Schüler der siebten bis neunten Klasse

Unter der Woche finden vormittags unterschiedliche Veranstaltungen für Schulklassen und Kindergärten statt, die bereits ausgebucht sind. So wird zum Beispiel der Autor und Illustrator der Ritter-Rost-Reihe, Jörg Hilbert, mit seinem neuen Buch vorbeikommen, das natürlich auch vom Klimawandel handelt. Die Bochumer Autorin Sarah Meyer-Dietrich wird eine Schreibwerkstatt für Schüler der siebten bis neunten Klasse anbieten.

Am Montagabend, 9. März, wird John von Düffel aus seinem aktuellen Roman „Der brennende See“ lesen und anschließend mit den Gästen diskutieren. In dem Generationenroman geht es um eine junge Frau, die sich der Fridays-for-Future-Bewegung anschließt, um einen See zu retten, in dem ihr mittlerweile verstorbener Vater täglich schwamm.

Kinder basteln eine Windmühle als Lastenaufzug

Am Donnerstag, 12. März, 17 Uhr, basteln Kinder zwischen fünf und acht Jahren mit der Biologin Sabine Sümmermann eine eigene Windmühle als Lastenaufzug. „Die Olchis aus Schmuddelfing“ werden am Freitag, 13. März, um 15 Uhr beim Bilderbuchkino Thema sein. Um 16 Uhr entdecken Kinder zwischen sechs und zehn Jahren zusammen mit Naturführer Martin Maschka von der „Wildnisschule Ruhr“ den Lebensraum Wasser.

Am Samstag, 14. März, finden ab 11 Uhr zwei Workshops statt. Bei einem Upcycling-Workshop können Kinder ab zehn Jahren und Jugendliche aus alten Jeans neue Taschen nähen. Kinder zwischen acht und elf Jahren entwerfen und bauen im zweiten Workshop mit Lego-Education eigene Modelle und erwecken sie mit alternativen Energien zum Leben.