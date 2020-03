Tatkräftige Hilfe in Zeiten des Coronavirus bieten Kirchengemeinden, aber auch die Stadt an.

"KonSens" etwa hat die St.-Georgs-Kirchengemeinde ihr Hilfsangebot genannt. Es richte sich insbesondere an Senioren, "die in unserem Gemeindegebiet wohnen und Hilfe brauchen, weil sie isoliert wohnen oder weil sie mit der derzeitigen Situation in vielen Alltagsfragen überfordert sind", sagt Pfarrer Frank Bottenberg. Die Liste potentieller Helfer - Schüler, Studenten, Konfirmanden - umfasse schon jetzt rund 20 Personen.

Einkaufsdienste, Besorgungen, Telefondienste

"Beide Personengruppen", so Bottenberg, "wollen wir zusammenbringen: die Alten gewinnen, dass sie sich trauen, sich an unsere Kontaktpersonen zu wenden und mitzuteilen, wo sie der Schuh gerade drückt. Die Jungen dafür, dass sie kleine Einkaufsdienste und Besorgungen für die Senioren übernehmen, die älteren unter ihnen auch für Telefondienste, bei denen man einfach mal nachhört, wie die Menschen mit allen den Veränderungen klar kommen".

Weiteres erfahren Interessierte in einem jetzt gedruckten Flyer, der den Gemeindebriefen beigelegt wird. Hilfesuchende melden sich bei Pfarrer Frank Bottenberg: 02324-345 065, potentielle Hilfeanbieter beim CVJM: 02324-21314.

Besonders ältere Menschen sind jetzt verunsichert und brauchen Hilfe

Auch die evangelische Kirchengemeinde Bredenscheid-Sprockhövel will ein Hilfsangebot organisieren. "Viele, besonders ältere Menschen sind verunsichert und brauchen Hilfe", sagt Pfarrerin Heike Rienermann. Viele Jugendliche und Erwachsene dagegen hätten gerade mehr Zeit, weil Schulen, Sportvereine und andere Freizeitangebote Pause machten. Auch wenn es zur Zeit gelte, "Abstand zu wahren", wolle man daher einen Einkaufsservice organisieren. Wer Hilfe braucht, kann sich werktags von 10 bis 12 Uhr in der Koordinierungsstelle im Jugendbüro melden: Tel.: 02324-78676. Das Angebot gilt zunächst bis zum 19. April.

Stadtverwaltung richtet ein Hilfetelefon ein - unter Federführung des Seniorenbüros

Und auch die Stadtverwaltung richtet ein Hilfetelefon ein - unter Federführung des Seniorenbüros. Bürger, die helfen wollen, sollten sich per Email wenden an seniorenbuero@hattingen.de. Fachbereichsleiterin Stephanie Berkermann bittet dabei darum, Namen, Adresse und Telefonnummer anzugeben. "Wir melden uns, sobald Hilfe benötigt wird. Auch wer Menschen kennt, die Hilfe in Anspruch nehmen müssen, kann helfen, indem er diese Informationen weitergibt“. Anfragen von Hilfesuchenden sollten derweil an das allgemeine Bürgertelefon (mo-fr, 8-18 Uhr) gerichtet werden: 02324 5909-5000. Von dort werden sie weitergeleitet.