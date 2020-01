Hattingen: Kulturverein stellt Programm für Forstmanns vor

Der Kulturverein ArteMedis hat seinen Veranstaltungsprogramm für 2020 im Forstmanns bekanntgegeben. Gerade Liebhaber der Beatles, von Bob Dylan oder Johnny Cash werden auf ihre Kosten kommen.

TwoDylan und Meet The Beatles

Die ersten Gäste im Forstmanns 2020 sind Thilo B. und Reinhard F, die zusammen 2gangschaltung sind, sie treten am heutigen Donnerstag, 16. Januar, um 19 Uhr auf. Der Eintritt ist frei.

TwoDylan, eine Bob Dylan Coverband, erobert am Freitag, 24. Januar, (19 Uhr) die Bühne im Forstmanns und würdigt Bob Dylan mit Darbietungen seiner bekanntesten Songs.

Im Februar, nämlich am Freitag, 14. (19 Uhr), werden alle alten Klassiker der Beatles von der Coverband Meet The Beatles gespielt und gesungen. Das Publikum darf sich auf eine Reise in die 1960er Jahre gefasst machen.

Schlagerparade und Lesung

In eine ganz andere musikalische Richtung geht es am 7. März (19 Uhr), wenn die Schlagerparade mit dem Bochumer Sänger Michael Kern Einzug im Forstmanns hält. Ohne Musik, dafür aber mit Wortgewalt geht dann am 13. März (19 Uhr) weiter mit einer Lesung des Krimi-Autors Arne Dessaul, ehe es am Ende des Monats (28. März, 19 Uhr) eine Oldie Night mit Mr. Take Off und Friends gibt. Die Band verspricht eine abwechslungsreiche musikalische Reise von den 1950er Jahren bis heute. Rock, Pop und Country zum Zuhören, Mitsingen und Tanzen ist dann angesagt. Mr. Take Off spielt schon am 9. Mai erneut im Forstmanns, dann allerdings alleine und unplugged.

Doch der Mai hat noch einiges mehr in Blankenstein am Marktplatz 15 zu bieten. Ein Konzert mit zwei Saxofon-Quartetten, das in Kooperation mit der Musikschule Hattingen veranstaltet wird, findet am 15. Mai (19 Uhr) statt. Bob Dylan wird am 24. Mai 79 Jahre alt, das feiert auch der Blankensteiner Kulturverein ArteMedis mit einem ganzen Bob-Dylan-Tag (ab 11 Uhr) im Forstmanns.

Tribute to Johnny Cash und Live am Stein

Das Kultstück „A Tribute to Johnny Cash“ kommt am 30. und 31. Mai auf die Bühne. ArteMedis veranstaltet das Stück im Anneliese Brost Musikforum Ruhr in Bochum. Am Samstag beginnt das Stück um 20 Uhr, Sonntag geht es um 18 Uhr los. Zeitgleich findet auf dem Marktplatz in Blankenstein erneut „Live am Stein“ statt.

Jeden ersten Freitag im Monat startet ab April wieder der Blankensteiner Butterbrotmarkt. Einen Stammtisch für alle Mitglieder des Kulturvereins gibt es zudem jeden zweiten Dienstag im Monat.

Karten gibt es bei Otfried Priegnitz unter 0175 5904459, per E-Mail an Ruhr.Kultur.byArteMedis@gmail.com oder donnerstags bis sonntags zwischen 15 und 18 Uhr direkt im Forstmanns.