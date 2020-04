Hattingen: Lieblingsplätze der Bürger im Stadtgebiet gesucht

Was sind Ihre Lieblingsplätze in Hattingen? Vielleicht das alte Zollhaus? Hattingen Marketing und die Tourismusförderung des Kreises suchen die schönsten Orte der Stadt.

Hattingen. Von der Industriekulisse bis zum Natur-Idyll an der Ruhr oder in der Elfringhauser Schweiz: Hattingen Marketing und der Kreises suchen Vorschläge

Vom Industriemuseum Henrichs­hütte bis hin zu lauschigen Plätzchen an der Ruhr oder im Hügelland einer idyllischen Gasse in der Altstadt – in Hattingen und im gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es Orte, die einen ganz besonderen Zauber versprühen. Die Städte im Kreis und die Tourismusförderung Ennepe-Ruhr suchen deshalb 99 Lieblingsorte der Region, die online und in einer Broschüre präsentiert werden.

Präsentation im Internet

In einer Kampagne stellt die Tourismusförderung von Mai bis Februar 2021 zwei Mal pro Woche Lieblingsplätze in den Social-Media-Netzwerken vor. Sie werden auch online auf www.en-tourismus.de präsentiert. „Wir wollen mit der Kampagne auf die Besonderheiten des Ennepe-Ruhr-Kreises aufmerksam machen und die touristische Bedeutung unserer schönen Region hervorheben“, sagt Birgit Tüselmann von der Tourismusförderung der EN-Agentur. Die Orte sollen die bunte Vielfalt und die Besonderheiten der Region präsentieren. Sie werden in einer Broschüre gesammelt und vorgestellt.

Auch Hattingen wird mit elf Lieblingsorten vertreten sein. Hattingen Marketing möchte dafür von den Bürgern wissen: Welcher ist Ihr Lieblingsort im Stadtgebiet? „Zeigen Sie uns Ihren besonderen Ort, den man gesehen haben muss – ob in der Natur oder in der Stadt, ob geheim und versteckt oder auffallend und bekannt“, bittet Geschäftsführer Georg Hartmann, „und schicken Sie uns ein Foto davon.“

Verlosung unter Einsendern

Unter allen Einsendern verlost Hattingen Marketing 11 original Hattingen-Tassen. Alle eingesendeten Lieblingsorte sichtet und bewertet das Team von Hattingen Marketing und kürt anschließend die schönsten elf Plätze.

Wer mitmachen möchte, kann seinen Lieblingsort mailen an info@hattingen-marketing.de – mit einer kurzen Ortsbeschreibung und einem selbst gemachten Foto. Einsendeschluss der „Lieblingsorte“ ist am Montag, 4. Mai.

Beispiele für Hattinger Lieblingsplätze

DER KIRCHPLATZ IST FÜR IHN EIN PLATZ DER BEGEGNUNG

DIE RUHE ÜBER DER RUHR GENIESSEN

BERUHIGENDES RAUSCHEN AM HATTINGER RUHR-WEHR

DER HÜTTENTEICH IST ENTSPANNUNG UND ERHOLUNG FÜR DIE SEELE