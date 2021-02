Hattingen: Lokale Kunstschau im Impfzentrum des EN-Kreises

Hattingen Gut 70 bunte Bilder schmücken die Wände im Impfzentrum des EN-Kreises, das ab dem 8. Februar sein Betrieb aufnimmt. Das ist die Idee dahinter.

Weiß und karg war einmal: Mehr als 70 bunte Bilder schmücken die zahlreichen Wände im Impfzentrum des Ennepe-Ruhr-Kreises. Künstler aus dem Kreisgebiet sind der Einladung des Kreises gefolgt und nutzen die Chance, ihre Werke in Pandemie-Zeiten vor Publikum auszustellen.

In nur einer Woche hatte der Bereich Katastrophenschutz des Kreises den leerstehenden Aldi-Markt in der Kölner Straße in Ennepetal im Dezember mithilfe eines Messebauunternehmens in ein funktionales Impfzentrum verwandelt, das nun ab dem 8. Februar seinen Betrieb aufnimmt. Zunächst an sieben Tagen pro Woche von jeweils 14 bis 20 Uhr werden dann ausschließlich Kreisbewohner geimpft, die mindestens 80 Jahre alt sind und einen Impftermin vereinbart haben.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Hattingen verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

In dem Gebäude, das mit Trennwänden in die benötigten Räume aufgeteilt ist, in denen Tische, Stühle und Liegen stehen, Schilder montiert und alle Bereiche mit Desinfektionsmittel bestückt sind, fehlte nach der Fertigstellung zunächst noch etwas. "Die leeren Wände wirkten sehr steril und wenig einladend", sagt Benjamin Graefe vom Katastrophenschutz. So entstand die Idee der Kunstausstellung, eine Win-Win-Situation für Besucher des Impfzentrums und lokale Künstler.

Über das Projekt Art-EN, die Kunst- und Musikschule Schwelm und private Kontakte wandte Graefe sich an Künstler aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis – und stieß sofort auf großes Interesse. 29 Künstler aus Ennepetal, Gevelsberg, Hattingen, Schwelm und Witten stellten eine Auswahl ihrer Werke zusammen, brachten sie ins Impfzentrum und hängten sie gemeinsam mit Mitarbeitern des Katastrophenschutzes auf.

Entstanden ist eine bunt gemischte Ausstellung aus unterschiedlichen Stilen und Motiven, zu sehen sind unter anderem Tierporträts, Stillleben und abstrakte Malerei. Neben den Werken sind Informationen zu den Künstlern und den Preisen zu finden.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel