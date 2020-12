Hattingen: Lourena verbreitet in Corona-Pandemie Zuversicht

Hattingen "Alles wird gut" - Lourena (9) aus Hattingen hat Tausende Grußkarten geschrieben und Bilder für Seniorenheim-Bewohner und kranke Kinder gemalt.

„Alles wird gut“, steht auf dem rotfarbenen Sweatshirt, das sich Lourena Weber fürs Interview mit der WAZ angezogen hat. „Alles wird gut“: Mit dieser Botschaft hat die Neunjährige in den vergangenen Monaten Hunderte, ach was Tausende Male in Worte gefasst, was sie ihren Mitmenschen wünscht, seit das Coronavirus unser aller Leben verändert hat. Auf Grußkarten hat Lourena die drei Worte dabei wieder und wieder geschrieben und diese zusammen mit ihren selbst gemalten Bildern an Seniorenheime in ganz Hattingen verteilt – um den Bewohnern eine kleine Freude zu bereiten und ihnen Mut zu machen. Die Resonanz auf ihr Engagement? Ist überwältigend.

Ein Seniorenheim etwa hat sich bei Lourena mit Stiften und Ausmalbildern bedankt, andere haben ihr Dankeskarten geschrieben. Allein an ihrem Geburtstag im August habe ein Freund sie mit einer prallgefüllten Tasche überrascht, sagt Lourena. „In der waren bestimmt 600 Postkarten.” Und sogar ein Schreiben von Bürgermeister Dirk Glaser hat Lourena zum neunten Geburtstag erhalten, er hat ihr dabei geschrieben, „dass er meine Aktion ganz toll findet und ich ihn im Rathaus mal besuchen darf“. Wenn Corona vorbei ist.

Lourena ist Viertklässlerin an der Grundschule Oberwinzerfeld

Über die Einladung, sagt die Viertklässlerin der Grundschule Oberwinzerfeld, habe sie sich sehr gefreut. Regelrecht angerührt aber erzählt sie von jener ihr unbekannten Künstlerin, die ihr nach Erhalt einer ihrer Zeichnungen ihrerseits ein Bild schenkte, das eine Feder zeigt - für die Neunjährige das Symbol, dass ihr im Februar verstorbener Opa in ihrer Nähe ist.

Ähnlich intensiv in Erinnerung geblieben ist dem jungen Mädchen bis heute die Begegnung mit Renate Katzmarzik vom Seniorenbeirat des Emmy-Kruppke-Heims. Dieser durfte Lourena im Frühjahr als einziger Seniorenheim-Bewohnerin überhaupt einige ihrer Bilder persönlich übergeben – unter Wahrung aller Corona-Sicherheitsmaßnahmen. „Wie Frau Katzmarzik sich damals gefreut hat“, sagt Lourena, „das hat mein Herz berührt.“ Zu Weihnachten kürzlich hat sie ihr daher nun ein Engelsbild gemalt – und in Schönschrift an die ältere Dame geschrieben: „Ich hoffe, wir können uns bald mal wieder gesund und munter treffen.“

Unterstützung von vielen Menschen aus Hattingen bekommen

Und sonst? Erzählt Lourena, dass sie im Laufe ihrer seit März andauernden Bilder-Aktion „ganz viel Unterstützung gekriegt hat von Leuten, die Mama auf Facebook kennengelernt hat“. Und dass sie dadurch nicht mehr nur die Bewohner in den Hattinger Seniorenheimen, sondern auch teils schwer kranke Kinder sowie Menschen, die in der Pandemie außergewöhnliche Herausforderungen zu überwinden haben, mit Bildern und Aufmunterungskarten erfreuen konnte.

Nicht jeder in ihrem Umfeld finde ihr Engagement dabei gut, verrät Lourena. „Einige haben mir gesagt: Das, was du machst, ist doof. Aber ich finde es toll – und auch, dass Mama und Papa mich unterstützen.“

Kontakt zu den Großeltern und zu Freunden stark eingeschränkt

Und doch blickt Lourena auf 2020 nicht nur zufrieden zurück. Weil wegen der Pandemie der Kontakt zu den Großeltern und zu Freunden stark eingeschränkt ist. Wegen der ihre Kommunion ausgefallen ist, die sie gern mit ihrer ganzen Familie feiern wollte. Ebenso ihre einzige Klassenfahrt nach Rüthen. „Darauf habe ich mich so gefreut!“

Ohnehin hat ihr das gefährliche Virus die Schulzeit zuletzt auch sonst nicht leicht gemacht. Das Lernen allein daheim ist nicht gerade das, was die Hattingerin sich gewünscht hat. Zwischenzeitlich hat sie zudem immer wieder Sorge, im Sommer gar nicht auf die neue Schule wechseln zu können – ihre Eltern haben sie an der Gesamtschule in Welper angemeldet. Und zwischen den Lockdown-Phasen musste Lourena auch noch in Quarantäne, ein Klassenkollege hatte sich mit dem Virus infiziert. Vom Kinderzimmer aus hat sie damals ihre Freunde auf dem Spielplatz gesehen, „das war überhaupt nicht schön“.

Das nächste Jahr, hofft sie, möge besser werden. „Viele kleine Glückssterne“ hat sie in ihren jüngst verteilten Grußkarten anderen schon einmal gewünscht. Im Gespräch mit der Zeitung sagt sie: „„Corona ist ein A… Ich wünsche mir für 2021 ganz doll, dass es verschwindet.“

>>> INFO: Die Idee stammt von Oma Marlies

Auf ihre wunderbare Idee, Menschen in der Corona-Pandemie mit Bildern eine Freude zu bereiten, ist Lourena über ihre Oma Marlies in Werne gekommen, deren Mann im Februar verstorben ist – kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie, wegen der ihre Oma die Trauer über den Verlust damals oftmals allein und ohne Besuche der Familie bei sich zu Hause verarbeiten musste.

Als sich die Seniorin dann über ein selbst gemaltes Bild der Enkelin riesig freute, kam Lourena der Gedanke, auch für all' die älteren Menschen, die aufgrund der Corona-Pandemie in Heimen leben und zeitweilig infolge des hochansteckenden Virus keinerlei Besuch von außen empfangen durften, Bilder zu malen.

Mehr als 10.000 sind es bislang geworden.

