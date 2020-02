Hattingen: Messerstecher von Polizei ins Gefängnis gebracht

Die Polizei nahm am Samstag in der Altstadt einen Bochumer fest, für den ein Haftbefehl bestand.

Hattingen. Erst angerempelt, dann durch ein Messer verletzt: Ein 20-Jähriger aus Hattingen war in der Nacht zu Samstag Opfer eines Betrunkenen aus Bochum.

Messerstecher in der Altstadt: Ein 27 Jahre alter Mann aus Bochum wurde kurz nach einer Auseinandersetzung in einer Kneipe auf dem Kirchplatz ins Gefängnis gebracht.

Was passiert ist: Ein 20-Jähriger wurde am Samstag gegen 1 Uhr nachts durch den 27-Jährigen angerempelt und mit einem Messer verletzt, berichtet die Polizei. Der 27-Jährige habe direkt am Anfang der Pöbelei ein Messer gezogen und dem 20-Jährigen damit gedroht. Andere Gäste der Gaststätte beobachteten das Geschehen und schlugen dem Angreifer das Messer aus der Hand. Bei dem Messer handelte es sich um ein Klappmesser. Bei der Rangelei wurde der 20-Jährige durch das Messer leicht im Gesicht verletzt.

Der Angreifer verließ anschließend die Gaststätte. Der als gewalttätig bekannte 27-Jährige aus Bochum konnte noch im Nahbereich angetroffen werden, so die Polizei. Er war stark alkoholisiert. Gegen den Bochumer bestand ein Haftbefehl, er wurde zunächst zur Polizeiwache in Hattingen und anschließend in eine JVA gebracht.