Hattingen. Neben Jugendfreizeiten gibt es in Hattingen auch ein Angebot für Familien. An der Costa Brava warten dabei „Viertelstunden der Besinnung“.

Hattingen: Mit der Kirchengemeinde in den Wohlfühlurlaub

Wer reisen will, muss nicht zwangsweise im Internet stöbern oder sich in ein Reisebüro begeben. Längst haben auch die Kirchen entdeckt, dass man Reisen anbieten kann. Für bestimmte Zielgruppen oder auch ganz offen für diejenigen, die in einer Gemeinschaft Neues erleben möchten. Sowohl der Kirchenkreis Hattingen-Witten, als auch die Evangelische Kirchengemeinde Winz-Baak haben für diesen Sommer Angebote.

„In den vergangenen fünf Jahren sind wir mit vielen Menschen in den Urlaub gefahren, immer woanders hin. Aber in diesem Jahr haben wir es endlich geschafft, an einer unglaublich schönen Bucht in Spanien ein ganzes Hotel buchen zu können, was sonst immer besetzt war. Es ist das Hotel Residencia El Berganti in Roses an der Costa Brava“, freut sich Pfarrer Bodo Steinhauer.

Günstige Preise durch frühzeitige Buchung und Zuschüsse

Es wird ein richtiger Wohlfühlurlaub für Familien, Jugendliche, Singles und alle, die Lust haben auf einen entspannten Urlaub, verspricht Steinhauer. Mit einer Gruppe von 43 Personen wird es vom 5. bis zum 18. Juli in die Sonne gehen.

Es gibt komfortable Zwei- und Dreibettzimmer, jeweils mit eigener Dusche, WC und Balkon. Die Vollpensionspreise betragen für Kinder von fünf bis sieben Jahren 615 Euro, für Erwachsene 779 Euro. „Die günstigen Preise ergeben sich aus der frühzeitigen Buchung und aus Zuschüssen“, erklärt Steinhauer.

Auch Menschen, die kirchlich nicht gebunden sind, dürfen gerne mitfahren

Es sei ein Angebot ohne Voraussetzungen. Auch Menschen, die kirchlich nicht gebunden sind, dürfen gerne mitfahren. Einmal am Tag macht Pastor Steinhauer auf der Terrasse ein Angebot zu einer Viertelstunde der Besinnung, griechisch „Kairos“.

„Das bedeutet: Zeit, auf die es ankommt.“ Man kann mit dabei sein, muss es aber nicht. Tel. 0179/4931445 oder steinhauerbodo@kirche-hawi.de.

Es geht wieder ins niedersächsische Friesoythe

Plätze für eine Jugendfreizeit bietet auch der Kirchenkreis Hattingen-Witten. Es geht wieder ins niedersächsische Friesoythe, eine kleine Gemeinde zwischen Cloppenburg und Oldenburg. Die Fahrt für Acht- bis 16-Jährige findet in den letzten beiden Ferienwochen statt. „Spannende Abenteuer warten: Lagerfeuer, Nachtwanderungen und Chillen am Steg“, schwärmt Katja Kirschner von „juenger“, der evangelischen Jugend.

Für die Jüngeren stehen Mehrbettzimmer zur Verfügung, das Camp liegt direkt an einem kleinen schilfbewachsenen Flüsschen, es gibt ein riesigen Gelände mit Spielwiese, Grill- und Lagerfeuerplatz. Die Teilnahme kostet zwischen 276 und 460 Euro komplett. Melden kann man sich bei der Ratz und Fatz Companie, Tel. 02302/9142713, www.juenger-hawi.de.