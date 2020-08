Hattingen: Mit Enkeltrick fünfstelligen Betrag ergaunert

Die Polizei warnt: Am Donnerstag ist Betrügern in Hattingen ein Enkeltrick gelungen – sie gibt Handlungstipps bei Verdachtsfällen.

Hattingen. Großer Schaden für eine Seniorin (86) in Hattingen: Betrüger haben mit einem Enkeltrick laut Polizei einen höheren fünfstelligen Betrag ergaunert

Erfolgreicher Enkeltrick: Die Polizei teilt mit, dass es unbekannten Tätern am Donnerstagnachmittag „mit übler List und viel Druck“ gelungen sei, das Vertrauen einer Seniorin (86) in der Innenstadt (Reschop) zu erschleichen. Der Schaden beläuft sich auf einen höheren fünfstelligen Betrag.

https://www.waz.de/staedte/hattingen/jetzt-den-newsletter-mit-hattinger-nachrichten-abonnieren-id227867855.html Der erste Täter habe sich als falscher Enkel bei der 86-Jährigen gemeldet und angegeben, dass er einen schweren Verkehrsunfall gehabt habe und nun dringend Geld benötige. Im Glauben, ihrem Enkel zu helfen bot die Seniorin ihre Hilfe an und kurze Zeit später holte der zweite Täter – „ein Freund“ des Enkels – das Geld an der Haustür ab. Als die Täter mit Geschick erfuhren, dass die Seniorin über weitere Geldmittel verfügt, bat der Enkel auch um dieses Geld, was die Seniorin später ebenfalls übergab.

Die Polizei warnt: „Solche Täter arbeiten professionell und bauen einen enormen psychischen Druck auf ihre Opfer auf. Reden Sie mit Ihren Angehörigen über diese Methoden!“

Die Kreispolizeibehörde gibt Handlungstipps:

– Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist. Fordern Sie den Anrufer grundsätzlich dazu auf, seinen Namen selbst zu nennen.– Rufen Sie ihn über die Ihnen bekannte oder selbst herausgesuchte Rufnummer zurück!– Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand telefonisch um Geld bittet.– Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.– Informieren Sie sofort die Polizei über 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.

Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel