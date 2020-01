Hattingen. Durch die Umstellung bei der Müllabfuhr in Hattingen, wird der Restmüll zum Teil vier Wochen nicht abgeholt. Wie Anwohner ihren Müll loswerden:

Hattingen: Müll vier Wochen nicht abgeholt – Ausnahme gilt

Die Umstellung bei der Müllabfuhr läuft in Hattingen nicht reibungslos. Besonders Bürger, die in dem neuen Bezirk 9 wohnen, müssen aktuell bis zu vier Wochen auf die nächste Restmüllabfuhr warten. Deshalb erlaubt die Stadt einmalig eine Ausnahme, die für alle Hattinger gilt.

Neuer Abholbezirk führt zu langen Wartezeiten

Mit der Neuschaffung des Abholbezirkes 9 verschieben sich für zahlreiche Hattinger die Müllabfuhr-Zeiten. Durch die Feiertage in den vergangenen zwei Wochen, entsteht für einige Bürger derzeit die Situation, dass über vier Wochen kein Restmüll und Gelber Sack abgeholt werden.

Betroffen sind vor allem die Straßen, die vorher zu den Abholbezirken 5 und 6 gehörten. Im alten Jahr wurde dort zuletzt am 20. beziehungsweise 23. Dezember der Restmüll und Gelbe Sack abgeholt. Die nächste Abfuhr steht im nun neuen Bezirk 9 erst am 17. Januar an.

Stadt Hattingen erlaubt einmalige Ausnahme

„Wir wissen, dass die Situation im Moment chaotisch ist und wir entschuldigen uns dafür, aber da müssen alle nun dieses eine Mal durch“, erklärt Abfallberaterin Cornelia Padtberg. Durch die Feiertage fehle insgesamt eine Woche, in der der Müll nicht abgeholt wurde.

Deshalb gilt einmalig eine Ausnahmeregelung: Hattinger Bürger dürfen bei der nächsten Abholung zusätzlichen Restmüll in Müllsäcken neben die Tonnen stellen. Dafür sind ausnahmsweise keine gebührenpflichtigen Müllsäcke nötig.

Diese Straßen sind betroffen

Betroffen sind besonders die Straßen Amtsgarten, Bahnhofstraße, Kreisstraße 1-13 und 8-14, Martin-Luther-Straße 18-24, Poststraße und Wülfingstraße, die vorher zu Bezirk 5 gehörten, jetzt zu 9. Auch an der Beuler Höhe, Eickener Straße, Engelbertstraße, Gasstraße, Gemeinschaftsstraße, Gottwaldstraße, Heinrich-Hill-Straße, Hufeisenstraße, Isenberger Weg, Isenbergstraße 1-55 und 28-48, Kreisstraße, Nierenhofer Straße und am Weg zum Wasserwerk, ehemals Bezirk 6, kommt es zu besonders langen Wartezeiten bis zur nächsten Müllabfuhr.

Regelung an kommenden Feiertagen

An den kommenden Feiertagen des Jahres, zum Beispiel um Ostern, ist die Abfuhr dann im neuen Rhythmus. Dann verschieben sich zwar hier und da die Abholtage in den Bezirken, eine so lange Abholpause wie aktuell zur Umstellung wird es dann aber nicht wieder geben.

Die gleiche Ausnahme gilt aufgrund von Lieferschwierigkeiten aktuell übrigens auch für die Haushalte, die statt grauer Tonnen Müllsäcke bekommen.