Hattingen. Die Musical Highlights 2020 in der Gebläsehalle des Industriemuseums in Hattingen begeistern das Publikum. Warum die Show so gelungen ist.

Die Truppe steht für Qualität – und das Publikum weiß es zu schätzen. In der Gebläsehalle des Industriemuseums Henrichshütte in Hattingen erklingen die Musical Highlights 2020.

Das Konzept, keine pompöse Produktion zu machen, sondern sechs bestens ausgebildete Musical-Künstler vor hervorragenden Videoinstallationen in der Gebläsehalle auftreten zu lassen, geht offensichtlich auf. Die Freunde dieser Musikrichtung genießen einen herrlichen Abend.

Hattingen Künstler stammen aus vielen Ländern Die Künstlerinnen und Künstler Sabine Neibersch, eine Österreicherin, Mark John Forbes, geboren in Schottland, Marilyne Bäjen aus Rheinberg, die Niederländerin Lara Grünfeld, der in Deutschland lebende US-Amerikaner Kevin Weatherspoon und die in Sibirien geborene Venera Jakupov - sie alle haben ausgebildete Stimmen und begeistern sowohl als Solisten als auch im Team. Ob rockig, schnell und laut oder mit viel Gefühl bei Balladen – es sind hervorragende Künstler. Sie können alles, um erfolgreich auf der Bühne zu stehen: Singen, tanzen und schauspielern. Ihre Fähigkeiten haben sie am Donnerstag in der Gebläsehalle der Henrichshütte wieder einmal unter Beweis gestellt. .

Wie immer ist es nicht nur ein Hochgenuss für die Ohren. Die Zuschauer, ob Männer oder Frauen, kommen gleichermaßen auf ihre Kosten. Liebevoll gestaltete Kleider und Anzüge, immer passende Accessoires vom Hut bis zum Regenschirm sind ein echter Hingucker. Und wenn der sehr schlanke, groß gewachsene Mark John Forbes mit Bustier, hohen Hacken und heißen Strapsen auftritt, dann sind nicht nur die Frauen aus dem Häuschen.

Das Beste aus über 20 Musicals – darunter Joseph – erklang bei den Musical Highlights 2020 in der Gebläsehallle der Henrichshütte Hattingen. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Die Ansagen zwischen den einzelnen Stücken sind gerade so kurz und knapp gefasst, dass man weiß, welche Inhalte und Highlights einen erwarten. Es sind an diesem Abend nicht nur die ganz bekannten Lieder, die jeder mitsingen kann. Geboten werden aus großen Musicals Stücke, die in Deutschland nicht zu den ganz eingängigen gehören, aber absolut Wert sind, präsentiert zu werden.

Viele Zuschauer kommen jedes Jahr wieder

Und genau das schätzen die Besucher. „Wir sind wieder völlig begeistert, und nicht zum ersten Mal hier“, schwärmt Sybille Wilhelmsen (52), die den Abend zusammen mit ihrer Mutter Marianne genießt. Die 76-Jährige hat noch einen weiteren Musicalfan mitgebracht: Es ist Erich Rau (77), den sie schon aus ihrer Schulzeit kennt. „Wir finden es toll, Lieder zu hören, die in Amerika bekannt sind, hier aber nicht so oft gespielt werden“, freuen sie sich.

Andrew Lloyd Webbers Musicals dürfen bei der Show in Hattingen nicht fehlen

Auch einen Ausschnitt aus „Mary Poppins“ erklang bei den Musical Highlights 2020 im Industriemuseum Henrichshütte in Hattingen. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Natürlich dürfen, wie kann es anders sein, Musicals von Andrew Lloyd Webber nicht fehlen, der am 22. März 1948 in London geboren wurde. Er gehört zu den erfolgreichsten Musicalschreibern und begann schon mit sechs Jahren mit dem Komponieren. Daran wird auf der Bühne erinnert. Unfassbar eindrucksvoll sind die Videoinstallationen, die immer in Farbe und Bildschnitt zu den jeweiligen Stücken passen, die die Musiker präsentieren. Bei einem Lied aus „Phantom der Oper“ bilden zwei riesige rote Rosen den Rahmen. Trotzdem können sich die Zuschauer immer auf die Stücke konzentrieren und dabei das „Bühnenbild“ genießen.

Es gibt auch Kostproben aus „Die Schöne und das Biest“ und dem Klassiker „Singing in the rain“. Dabei platscht im Video-Hintergrund der Regen nur so vom Himmel. Natürlich hört man ihn nicht, aber die Gesamtkomposition ist fast eine sinnliche Erfahrung für die Besucher. So perfekt und deshalb auch eindrucksvoll geht es in jedem einzelnen Stück zu, das vorgetragen wird. Als dann nach der Pause „We are the Champions“ von Queen präsentiert wird, hält es die letzte Reihe in der Gebläsehalle nicht mehr auf den Stühlen. Sie singen und swingen mit – längst vergangene Zeiten sind wieder Gegenwart. Viele Zuschauer freuen sich jetzt schon auf ein Wiedersehen mit den Künstlern.