Hattingen: Neues Konzept für Sanitäter beim Rosenmontagszug

Hattingen. Nach der Absage des Rosenmontagszuges in Hattingen 2019 soll der Karnevalsumzug 2020 planmäßig starten. Auch wenn das Wetter wohl trübe wird.

Am Rosenmontag wird es in Holthausen wieder einen Karnevalszug geben. Dieses Mal soll das Wetter den Hattinger Narren keinen Strich durch die Rechnung machen. In enger Abstimmung mit der Feuerwehr beobachtet der Aktivenkreis Holthauser Rosenmontagszug die Wetterlage.

Absage erst an Windstärke 8

Abgesagt wird, wie bei den großen Zügen in Köln und Düsseldorf, erst ab Windstärke 8. „Einen Plan B gibt es nicht, aber wir sind sicher, dass das Wetter gut wird“, betont Thomas Behling, Vorsitzender des Aktivenkreises. Dabei ist wohl auch viel jecker Optimismus im Spiel, denn aktuell gehen die Wetterexperten vor allem von einem nassen Rosenmontag aus. Auch stürmische Böen könne es geben. Dass der Wind den Zug gefährdet, ist aber noch eher unwahrscheinlich. Zumindest soll es mit etwa 10 Grad Celsius nicht sehr kalt werden.

Die Hattinger behalten das Wetter im Auge. Wenn die Aussichten sich verschlechtern, will man sich am Sonntag zusammensetzen und über die Durchführung des Zuges beraten. Im Moment sieht aber alles danach aus, dass der Lindwurm rund um die Dorfstraße in Holthausen pünktlich um 15.11 Uhr starten kann.

Neuer Standort für das DRK

Keine Probleme soll es dieses Mal mit dem Deutschen Roten Kreuz geben. Weil das sein Sanitätszelt aufgrund der Wetterlage nicht aufbauen konnte, musste der Zug im vergangenen Jahr kurz vor dem Start abgesagt werden. In diesem Jahr wird es kein Zelt geben. Jetzt bauen die Sanitäter des DRK ihre Station im Gemeindehaus auf.

„Dafür brauchen wird auch mehr Personal“, erklärt Thomas Behling. Zum Beispiel sollen Sicherheitskräfte sicherstellen, dass das Gebiet um das Gemeindehaus nicht als Toilette genutzt wird. Zudem sichern wie jedes Jahr Ordner und auch die Feuerwehr den Zug ab.

Feiern mit Holti

Behling freut sich auf den kleinen, aber feinen Holthauser Rosenmontagszug und hofft auf viele Besucher, die mit Holti feiern unter dem Motto „Hömma, der Holti is widda on tour – auf geht et zum Karneval anne Ruhr!“