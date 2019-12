Hattingen. Die New York Gospel Singers begeistern in Hattingen. Warum für den Moderator christliche Weihnachtslieder nicht selbstverständlich sind.

Hattingen: New York Gospel Stars reißen von den Stühlen

Die New York Gospel Stars verzauberten ihre etwa 150 Besucher in der Gebläsehalle in Hattingen mit ihren mitreißenden Gospel-, Pop- und Weihnachtsliedern.

Die Musikerinnen und Musiker der New York Gospel Stars rund um Sänger und Moderator Ahmed Wallace bringen die Lebendigkeit der Gospellieder in die Henrichshütte. Auch ein bekannter Weihnachtsklassiker wie „Jingle Bells“ gewinnt einen ganz neuen, ungemein intensiven Ausdruck, wenn er als Mischung aus Swing und Gospelstil gestaltet wird.

New York Gospel Stars fordern Publikum in Hattingen zum Mitmachen auf

Hattingen Gastspiele und Repertoire Die New York Gospel Stars gastieren seit elf Jahren regelmäßig im Winter in Deutschland. Ihr Repertoire legt einen Schwerpunkt auf die Gospeltradition. Aber auch andere Lieder interpretieren sie in neuen Arrangements in diesem Stil.

Und immer wieder fordern die fünf Sängerinnen und Sänger, von Brandon Young am Keyboard und Schlagzeuger Joshua Keitt begleitet, ihre Besucher zum Mitmachen auf. „Eins, zwei, drei – let’s sing“, ruft Ahmed Wallace. Der lockere und doch so eindringliche Ton auf der Bühne lockt das Publikum zunehmend aus der Reserve, immer wieder klatschen die Gäste mit und kommen auch nicht aus dem Takt, als das Tempo schneller und schneller wird.

Die New York Gospel Stars bei ihrem Auftritt am Donnerstag, dem 19. Dezember 2019 in der Gebläsehalle in Hattingen. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

„It is very good – but it can be the best“, muntert der charismatische Tenor und Moderator die Menschen immer wieder auf. Mit warmer, soulig aufblühender Stimme singt Matia Washington zunächst allein, dann im Duett mit Ahmed Wallace den Leonard Cohen Hit „Everybody knows“, in bluesig-dunklen Tönen, die eine große Ruhe ausstrahlen. „This is a song good for the ages from 1 to 92“, kommentiert Wallace.

Dass der Moderator Englisch spricht, ist fürs Publikum kein Problem

Dass er Englisch spricht, ist für die Gäste kein Problem, seine ungezwungenen Moderationen sprechen Jung und Alt gleichermaßen an. Ganz im Stil der Gospeltradition mit Vorsänger und Chor interpretiert Wallace mit seinem hellen lyrischen Tenor den Gospelklassiker „Go Tell It On The Mountains“, der die frohe Botschaft von der Geburt Jesu Christi verkündet.

Doch damit nicht genug, auch die Besucher werden in der Tradition der Gospelgottesdienste mit einbezogen. „I want to see which side can do best“, teilt er das Publikum in zwei Gruppen ein, von denen jede eine Strophe des Klassikers singt, Wallace gibt den Einsatz dazu, eine Sängerin schleudert spontan ihre Schuhe weg und tanzt dazu singend über die Bühne.

Weihnachtslieder sind keine Selbstverständlichkeit für Ahmed Wallace

Die New York Gospel Stars begeistern das Publikum in der Gebläsehalle in Hattingen. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Dabei sind die Lieder rund um das Weihnachtsfest keine Selbstverständlichkeit für Ahmed Wallace, denn seine Eltern sind Muslime; die Weihnachtsbräuche kennt er nur von seinen christlichen Großeltern. Bei ihnen hat er sein Lieblingsweihnachtslied kennen gelernt: Silent Night, in Deutschland bekannt als „Stille Nacht, heilige Nacht“. A cappella fängt er an, die anderen Sängerinnen und Sänger fallen nach und nach in das Lied ein, das Wallace wie einen Blues singt – ein faszinierendes Erlebnis für die Besucher, die das landauf landab beliebte Weihnachtslied so nicht kennen.

Auch eine jazzige Version von „Joy to the World“ fesselt mit ihrer tief empfundenen Andacht und Konzentration und ist dabei so unmittelbar und lebendig. Mit „I will follow him“ und „We wish you a Merry Christmas and A Happy New Year“ entlassen die New York Gospel Stars ihr Publikum schließlich in die letzten Adventstage – nicht ohne ihren Fans vorher noch fleißig Autogramme zu geben.