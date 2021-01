Hattingen: Nur zwei Feuerwehr-Einsätze in der Silvesternacht

Die Feuerwehr Hattingen wurde am Silvesternachmittag zu einem Küchenbrand an die Straße Im Mühlenwinkel alarmiert.

Hattingen So ruhig wie seit Jahren nicht war die Silvesternacht in Hattingen. Die Feuerwehr hatte am Tag zuvor aber noch einmal einen großen Einsatz.

„Die ruhigste Silvesternacht seit Jahren“, bilanziert die Feuerwehr Hattingen am Neujahrsmorgen. Lediglich zweimal rückte der hauptamtliche Löschzug aus.

Zweimal musste die Feuerwehr Hattingen nach Mitternacht zum Reschop Carré ausrücken. Um 0.38 Uhr und um 1.34 Uhr löste die automatische Brandmeldeanlage aus, weil Feuerwerkskörper im Treppenhaus gezündet wurden. „Beide Male blieb es bei einer Kontrolle der Einsatzstelle“, so Feuerwehrsprecher Jens Herkströter.

Ruhiger Jahreswechsel auch für Rettungsdienst in Hattingen

Auch der Rettungsdienst verzeichnete einen ruhigen Jahreswechsel: Es gab zehn Einsätze für die beiden auf der Hauptwache stationierten Rettungswagen. Dabei handelte es sich jedoch nicht um Einsätze die im Zusammenhang mit Silvester-Feiern standen und sie beinhalten auch die Teilnahme an den Brandeinsätzen der Feuerwehr.

Ein dritter Einsatz wurde der Feuerwehr am Neujahrsmorgen um 8.07 Uhr gemeldet: Ein Anrufer aus der Talstraße sah eine Rauchentwicklung aus dem Bürgerzentrum Holschentor. Die hauptamtlichen Kräfte, des Löschzuges Mitte sowie die Schutzzielergänzungseinheiten Nord, Oberbredenscheid und Niederwenigern wurden alarmiert. Die ehrenamtlichen Einheiten brauchten jedoch nicht mehr auszurücken, weil die Rauchentwicklung durch den Brand eines Altkleider-Containers am

Gebäude entstanden und durch die ersten Einsatzkräfte vor Ort mit einem C-Rohr gelöscht worden ist.

Küchenbrand an Silvester mit 54 Einsatzkräften gelöscht

Der letzte Einsatz im alten Jahr fiel indes etwas umfangreicher aus: Um 15.52 Uhr wurde ein Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Im Mühlenwinkel gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrleute drang bereits dichter Rauch aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss, so der Feuerwehrbericht. Die drei Personen die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in der Wohnung befanden, konnten diese selbst verlassen. Sie hatten auch erste Löschversuche mit einem Feuerlöscher unternommen.

Die Einsatzkräfte gingen umgehend unter schwerem Atemschutz zur Brandbekämpfung in die verrauchte Wohnung vor. Im Bereich der Küche brannten die Dunstabzugshaube und die angrenzenden Schränke. Die Deckenverkleidung hatte ebenfalls Feuer gefangen. Schnell gelang es den eingesetzten Kräften den Brand unter Kontrolle zu bringen und somit eine Ausbreitung zu verhindern. Um weitere Glutnester ablöschen zu können, mussten Teile der Deckenverkleidung sowie Teile der Küchenschränke entfernt werden.

Einsatz in der Hattinger Innenstadt dauerte etwa eine Stunde

Während der Löscharbeiten versorgten Rettungsdienst und Notarzt die drei Bewohner. Vorsorglich wurden alle drei mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus transportiert.

Nach einer abschließenden Kontrolle der Brandstelle mit einer Wärmebildkamera konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.

An dem einstündigen Einsatz waren die hauptamtlichen Kräfte, der Löschzug Mitte sowie die Schutzzielergänzungseinheiten Nord, Oberbredenscheid und Niederwenigern mit 54 Kräften beteiligt. Hinzu kamen die Besatzungen von zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug.

