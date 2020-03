Pfarrer Andreas Lamm nutzt seinen Urlaub, um sich die Arbeit der Afrika-Hilfe-Stiftung vor Ort in Ruanda anzuschauen. Am kommenden Donnerstag fliegt er von Düsseldorf über Amsterdam nach Kigali, der Hauptstadt von Ruanda. Vierzehn Tage lang wird der Geistliche sich dann bei einer „Rundreise“ einen Eindruck von den Projekten der Afrika-Hilfe-Stiftung verschaffen.

Er freut sich zu sehen, wie das gespendete Geld aus Hattingen in praktische Hilfe vor Ort umgesetzt wird

Gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Afrika-Hilfe-Stiftung, Johannes Küpperfahrenberg, will Lamm dabei die umliegenden Ortschaften von Kigali besuchen. „Ich freue mich darauf, die Menschen hinter den Aktionen kennenzulernen und zu sehen, wie das gespendete Geld aus Hattingen in praktische Hilfe vor Ort umgesetzt wird“, so Lamm.

Für ihn wird es dabei der erste Besuch in Afrika sein. Ein Land zu bereisen, das in seinen Grundzügen so anders sei als Deutschland, sei sehr spannend. Bisher kennt Lamm solche Unterschiede nur aus seinen privaten Reisen nach Sri Lanka. „Das ist auch so ein klassisches Entwicklungsland, wo die Schere zwischen Arm und Reich sehr groß und Hilfe im Gesundheitsbereich nötig ist.

Damit er nicht ganz unvorbereitet Land und Leuten begegnet, hat sich Lamm von Küpperfahrenberg Literatur über Ruanda empfehlen lassen. „Ich lese mich gerade ein und mache mich vertraut mit der Kultur und der Unruhe-Situation vor Ort.“

Die Malaria-Prophylaxe läuft, die Impfungen sind aufgefrischt

Außerdem bereitet sich Lamm auch medizinisch auf den Besuch vor. Die Malaria-Prophylaxe läuft, die Impfungen sind aufgefrischt.

Dass er die Arbeit der Stiftung einmal vor Ort begleitet, stand für Pfarrer Lamm früh fest. „Das hat sich aus der Logik der Sache ergeben. Als ich das Pfarramt in Hattingen übernommen habe, kam Herr Küpperfahrenberg gleich auf mich zu und fragte, ob der Wunsch besteht, dort hinzufahren.“ Schließlich sei es sinnvoll, dass man sich die Arbeit einer Stiftung anschaue, wenn man für sie werbe.

Geplant sind auch Besuche von Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Vor Ort werden die zwei Besucher gemeinsam mit Fachleuten über die Machbarkeit von Anträgen beraten. „Inwiefern ist der Antrag realistisch, reicht die Fördersumme aus, muss nachgebessert werden“, dies seien Fragen, über die beratschlagt werde. Auf dem Plan stehe außerdem der Besuch von Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen.