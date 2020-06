Hattingen: Polizei fahndet nach drei Ladendieben

Die Polizei fahndet nach drei Ladendieben, die an der Augustastraße in Hattingen zugeschlagen haben.

Hattingen. Drei Ladendiebe haben in einem Bettengeschäft an der Augustastraße in Hattingen zugeschlagen. Ihre Tat wurde videografiert. Die Fahndung läuft.

Unbekannte Ladendiebe haben am Donnerstag gegen 12.40 Uhr aus der Kasse eines Bettengeschäfts an der Augustastraße 500 Euro gestohlen. Zwei Männer lenkten die Angestellten ab, ein weiterer ging in ei­nen Nebenraum und nahm den Betrag aus der Geldkassette.

Die Tat wurde nach Angaben der Polizei videografiert und deshalb hat sie folgende Personenbeschreibungen herausgegeben:

1. Tatverdächtiger: 30 bis 50 Jahre alt, schlank, osteuropäisch, schwarze kurze Haare, kahle Stelle auf dem Kopf, schwarzer Mund-Nasenschutz mit weißem Muster, schwarze Jacke, schwarzes T-Shirt der Marke„S-Oliver“, blaue Jeans und weiße Sneakers;

2. Tatverdächtiger: 30 bis 50 Jahre alt, schlank, osteuropäisch, Brille, Halbglatze, schwarze Haare, Einweg-Mundschutz, blaues langärmliges Hemd, graue Hose und schwarze Schuhe, schwarze Umhängetasche;

3. Tatverdächtiger: 30 bis 50 Jahre alt, schlank, osteuropäisch; schwarze kurze Haare, schwarze Jacke, schwarzes T-Shirt mit weißem Aufdruck und schwarze Hose.

Hinweise: 02336/9166-6000.