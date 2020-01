Hattingen/Velbert. Verfolgungsfahrt von Velbert bis zum Homberg in Hattingen: 33-Jähriger war der Polizei durch seine Fahrweise aufgefallen. Er stand unter Drogen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hattingen: Polizei stoppt Drogenfahrt eines Remscheiders

Die Drogenfahrt eines 33-jährigen Remscheiders stoppten Polizisten in der Nacht zu Dienstag. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Kurz vor der Ausfahrt Langenberg auf der A44 fiel den Streifenpolizisten gegen 23.45 Uhr ein silberfarbener VW Passat auf, dessen Fahrer das Auto unsicher steuerte. Trotz der Anhaltesignale der Polizei setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort. Die Polizisten aus Velbert verfolgten den Mann jedoch bis nach Hattingen, wo er an der Straße „Am Homberg“ schließlich eingeholt und angehalten werden konnte.

Starker Marihuana-Geruch drang aus dem Auto

Dabei stellten die Beamten starken Marihuanageruch in dem Auto des Fahrers fest. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Amphetamin, THC und Kokain. Daraufhin brachten zur Verstärkung herbeigerufene Polizisten aus Hattingen den Mann auf die Polizeiwache an die Nierenhofer Straße, wo eine Blutprobe entnommen wurde. In dem VW selbst stellten die Beamten geringe Mengen Drogen sicher. Diese waren in einer Dose verpackt, die auf einem Kindersitz auf der Rückbank lag. Darin fanden die Beamten mehrere Tütchen mit Cannabis. In dem Kapuzenpullover des Mannes stellten die Polizisten außerdem das Plastikteil eines Überraschungseis sicher. Darin enthalten war eine weiße Substanz, bei der es sich nach ersten Erkenntnissen um Amphetamin handelt.

Auto war offenbar unterschlagen

Da der Verdacht bestand, dass der Passat des Mannes – ein Mietwagen – unterschlagen worden war, wurde das Fahrzeug sichergestellt. Ebenfalls sichergestellt wurde auch der Führerschein des 33-Jährigen: Dem Remscheider wurde das Führen von Kraftfahrzeugen damit untersagt. Außerdem wurden gleich mehrere Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.