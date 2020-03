Hattingen ist im Rennen bei einem Schönheitswettbewerb. Genauer gesagt ist es das Rathaus, das bei der Wahl zum schönsten seiner Art in NRW antritt. Und alle Bürger können abstimmen.

Wettbewerb mit 74 Rathäusern in NRW

Zur Aktion „Schönstes Rathaus in NRW“ hat das Heimatministerium des Landes aufgerufen. Ministerin Ina Scharrenbach warb um Vorschläge. Mit der Initiative will das Ministerium die ehrenamtliche Arbeit in der Kommunalpolitik, die demokratischen Institutionen auf lokaler Ebene und auch das historisch-kulturelle Erbe des Landes würdigen.

Abstimmen kann jeder auf der Seite des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung. Das Gewinner-Rathaus wird am 28. März auf dem Heimat-Kongress des Ministeriums von Ministerin Ina Scharrenbach ausgezeichnet. Wer die Aktion verfolgen möchte, kann das in den sozialen Netzwerken unter dem Hashtag #schönstesrathausinnrw.

74 Vorschläge wurden in den sozialen Medien unterbreitet. Über mehrere Monate wurden die Rathäuser besucht und Vertreter der Kommunen gebeten, ihre Häuser vorzustellen. Für Hattingen hat das der Bürgermeister übernommen. Die Werbevideos sind auf der Internetseite des Ministeriums zu finden. Dort ist jetzt auch die Abstimmung gestartet.

Rathaus ist 110 Jahre alt

Hattingen tritt dabei gegen historische Rathäuser an, wie das in Wetter, in Aachen, in Münster und andere, aber auch gegen moderne Bauten wie die in Castrop-Rauxel, Essen oder in Hagen.

Und was macht nun das Hattinger Rathaus aus? Zunächst sein Alter, erklärt Dirk Glaser im Video. Das Rathaus ist Jahrgang 1910. Anderthalb Jahre wurde daran gebaut. Weichen mussten dafür Kleingärten, die sich damals noch auf dem so genannten Pastorskamp befanden.

Entworfen wurde das Rathaus damals von Stadtbaumeister Christoph Epping. Der übrigens zeichnet auch verantwortlich für das Gymnasium Waldstraße und den Hattinger Bismarckturm.

Architektur-Zwilling in Brandenburg

Und, das Hattinger Rathaus hat mindestens einen Zwilling. Erstaunliche Ähnlichkeit weist das Rathaus der brandenburgischen Stadt Wittenberge auf. Dabei war hier nicht Epping am Werk. Aber: Damals lag das Hattinger Rathaus eben architektonisch voll im Trend.

Die altehrwürdigen Mauern des Rathauses bestehen aus Soester Grünstein, Pfälzer Sandstein und Ruhrsandstein. Als 1945 Bomben Hattingen trafen, wurde der Bau beschädigt. Sitzungen mussten dann zunächst im Ratskeller am Tresen stattfinden. Heute tagt die Lokalpolitik längst wieder im großen und kleinen Sitzungssaal. Im Keller befindet sich seit den 1970er Jahren die städtische Druckerei.

Veranstaltungen im Rathaus

Als „Haus der Bürger und Bürgerinnen Hattingens“, ein Haus voller Leben beschreibt Dirk Glaser das Gebäude an der Roonstraße im Werbevideo. „Hier gehen Bürger und Bürgerinnen ein und aus. Hier finden viele Veranstaltungen statt, die weit über das hinausgehen, was man normalerweise von einem Rathaus erwartet.“