Hattingen. Das Theater Liberi bringt das Märchen in Hattingen als Musical auf die Bühne. Am Ende siegen Mut und Hilfsbereitschaft gegen den Schönheitswahn.

Hattingen: Schneewittchen bringt eine klare Botschaft mit

Violettes Licht, verheißungsvolle Musik. Gebilde, die wie die Türme eines Schlosses aussehen, ragen bedrohlich in die Höhe. Eine helle Stimme ertönt: „Vor vielen, vielen Jahren gab es in den tiefen der Wälder noch Zauberkräfte, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann.“

Dann tritt die böse Königin in einem langen, weißen Gewand auf die Bühne. Schneewittchen als Musical präsentiert an diesem Nachmittag das Theater Liberi in der Gebläsehalle. Die Autoren haben das Stück ganz neu interpretiert und an die heutige Zeit angepasst.

Also schmiedet die Königin einen grausamen Plan

Wer kennt sie nicht, die berühmte Frage der Stiefmutter Schneewittchens: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Sie selbst ist die Schönste, da ist sich die böse Königin ganz sicher. Von ihren fiesen Helferlein will sie wissen: „Habe ich Falten?“

Auf keinen Fall, versichern ihr die Untergebenen. Als sie jedoch erfährt, dass Schneewittchen tausend Mal schöner ist als sie, schmiedet sie einen grausamen Plan. Die Stieftochter soll im Wald verschwinden und niemals zurück kommen.

Keine Schneewittchen-Aufführung ohne die sieben Zwerge. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Doch der tapferen Titelheldin gelingt die Flucht. Hilfe erhält sie dabei von dem attraktiven Prinzen, der in dieser Interpretation gar kein richtiger Prinz ist. In der Version des Theaters Liberi heißt er Fynn und wünscht sich nichts sehnlicher, als zu den Zwergen zu gehören. Als die beiden aufeinandertreffen, knistert es sofort. Verwundert von ihren Gefühlen singen sie aus vollem Halse: „Ich schau ihn an, was ist bloß mit mir los?“

Und dann haben auch noch die sieben Zwerge ihre Finger mit im Spiel. Die sehen nicht so aus, wie man sie sich traditionell vorstellt. Normal groß, ganz in grün und braun gekleidet, mit lockeren Hosen und Hüten in wilden Formen und Größen. Sie sind mit Abstand die witzigsten Figuren im Stück, immer mit einem flotten Spruch auf den Lippen. „Du benimmst dich wie ein Elefant im Heuhaufen“ schimpfen sie. „Nicht die Füße in den Sand stecken“, raten sie.

Den Zwergen ist ihr Zaubertrank gestohlen worden

Doch die lustigen Waldbewohner haben ein Problem, denn ihnen ist ein magischer Zaubertrank gestohlen worden. Der Rest ist Geschichte: Die böse Königin hat ihn, um für immer jung und schön zu bleiben. Schneewittchen schafft es, sie mit der Hilfe ihrer Freunde zu besiegen, und wird eine bessere, gütige Herrscherin. Sie verliebt sich in Fynn, den Prinzen. Gemeinsam leben sie glücklich bis ans Ende ihrer Tage.

Kaum zu glauben: Prinz Fynn und seine Einflüsterer. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute – ein klassisches Märchen, modern in Szene gesetzt. Immer wieder überrascht die Darstellung mit neuen, ungewöhnlichen Details, die das Theaterstück unterhaltsam machen.

Die Dialoge gehen fließend in die Musikstücke über

So treten in dieser Geschichte zumeist nur zwei Zwerge auf. Zu siebt sind sie nur, wenn sich ihre ganze Verwandtschaft zu einem großen Familientreffen einfindet. Die Dialoge gehen fließend in die Musikstücke über. Verschiedene Genres wie Soul, Pop, Swing und sogar Rock werden bedient. Neben dem Schloss ist auch der Wald ein elementarer Schauplatz. Die Bühnenbilder werden fast ausschließlich durch Lichtillustrationen erzeugt.

Authentisch sind Kostüme der Darsteller, genauso, wie man sie sich vorstellt. Der Prinz in weißem Flanellhemd und brauner Lederweste, Schneewittchen in blauem Oberteil, gelben Rock und roten Schuhen.

Die Königin ist nie zufrieden

Am Ende steht eine klare Botschaft hinter dem Theaterstück. Das Märchen von Schneewittchen dreht sich im Kern auch um den Schönheitswahn in unserer Gesellschaft. Für Tabea Steltenkamp, die das Schneewittchen spielt, ist klar, was wir aus der Geschichte lernen können: „Die Königin, die so sehr mit ihrem Aussehen beschäftigt ist, ist nie zufrieden, ist nie glücklich mit dem, was sie hat. Sie will immer mehr und hat dabei keine Skrupel, ihre Konkurrenz loszuwerden.“

Ein gutes Beispiel sei dagegen die Titelheldin: „Unser Schneewittchen beweist im Laufe der Geschichte, dass Charaktereigenschaften wie Mut, Hilfsbereitschaft und Entschlossenheit viel wichtiger sind als bloße Äußerlichkeiten.“