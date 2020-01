Hattingen: Schüler machen 8400 Euro Gewinn mit Aktien

So erfolgreich wie im Jahr 2019 waren die Hattinger Teams beim Planspiel Börse noch nie. Zwei Schülergruppen des Berufskollegs schafften es sogar in der Verbandswertung auf die vorderen Plätze.

8400 Euro Gewinn in elf Wochen

58.412,90 Euro betrug der Sieger-Depotwert des Teams „WSWler“ nach elf Wochen Spielzeit des onlinebasierten Lernspiels, bei dem die Teilnehmer virtuelles Geld am Aktienmarkt einsetzen und versuchen, so viel Gewinn wie möglich zu erzielen. Das Startkapital beträgt bei jedem Team 50.000 Euro.

„Das ist ein extrem guter Wert“, sagt Spielleiter Torsten Grabinski von der Sparkasse Hattingen. Zum Vergleich: Im Vorjahr reichte ein Wert von 53.285,13 Euro zum Sieg in der Hattinger Stadtwertung. Allerdings lag der DAX zu dieser Zeit auch deutlich niedriger als aktuell.

Brexit-Chaos, Handelskrieg und Hoch des DAX

„Trotz des Brexit-Chaos und dem Handelskrieg zwischen den USA und China war der Deutsche Aktienindex in der Nähe des Allzeithochs. Das war für unsere Spieler natürlich von Vorteil“, so Grabinski.

Am besten nutzten dies Alexander Krause, Omar Omairat und Pasquale Temming, Schüler des Berufskollegs, die das Team „WSWler“ bildeten. Ihnen gelang eine Wertsteigerung von fast 17 Prozent und so schafften sie es in der Landeswertung des Planspiels Börse auf den dritten Rang und verdienten sich insgesamt 825 Euro Preisgeld.

Aktie von Tesla-Motors hilft zum Sieg

„Wir haben voll auf die Tesla-Motors-Aktie gesetzt und das hat sehr gut funktioniert“, sagt Pasquale Temming. „Ich habe mich da vorher schon immer informiert und ich war mir bei der Auswahl ziemlich sicher. Natürlich spielt dann auch ein bisschen Glück eine Rolle.“

In naher Zukunft werden die Hattinger Gewinner ihr eigenes Geld aber wohl nicht am Aktienmarkt investieren. „Bei dem Spiel haben wir gelernt, wie das ganze abläuft. Und wenn wir wieder teilnehmen, wollen wir noch besser abschneiden. Vielleicht investiere ich danach mal etwas“, erklärt Teamkapitän Omar Omairat. „Meinen Gewinn werde ich sparen und für den Urlaub zurücklegen“, sagt Alexander Krause, der zugab sich vorher noch nie mit Aktien und Finanzen auseinandergesetzt zu haben.

Nachhaltigkeit mit Adidas-Aktien

In der Kategorie Nachhaltigkeitsbewertung erreichte das Hattinger „A-Team“ 2019 ebenfalls einen vorderen Rang in der Landeswertung. Mit einem Nachhaltigkeitsertrag von 3529,45 Euro gelang der Sprung auf Platz vier in NRW. Ann-Christin Müller und Annika Schmickler, die zu zweit eben jenes Team bildeten, profitierten von ihren Erfahrungen aus dem Vorjahr, denn damals siegten die beiden in der Stadtwertung der Kategorie Nachhaltigkeit. Nun verteidigten sie ihre Spitzenposition.

„Das Spiel haben wir jetzt nicht todernst genommen, aber man guckt sich schon an, was funktioniert“, sagt Annika Schmickler. Wie schon bei ihrer ersten Teilnahme, setzten sie den Großteil ihres virtuellen Geldes auf Adidas-Aktien. „Den Rest haben wir spontan investiert, eben was gerade so passte“, sagt Ann-Christin Müller.

Preisgeld nicht investieren

Das Preisgeld von 775 Euro, das sich die beiden teilen, werden sie wohl nicht direkt am Aktienmarkt investieren. „Mein Lehrer sagt immer, dass man nur das Geld investiert, das man auch verlieren kann. Und so weit ist es bei mir noch nicht“, erklärt Annika Schmickler.