Patientenbegleitung Hattingen: Sie arbeiten ehrenamtlich in der Reha-Klinik

Hattingen. Nach dem Aufruf der Reha-Klinik in Hattingen melden sich sieben „grüne Damen und Herren“ als Unterstützung für Patienten. Das sind ihre Aufgaben:

Kleine Besorgungen erledigen, ihre Hilfe im Alltag anbieten oder einfach nur ein offenes Ohr für Sorgen und Nöte von schwer betroffenen Patienten haben. Das sind die Aufgaben von Patientenbegleitern in Kliniken – häufig auch grüne Damen und Herren genannt. Anfang des Jahres startete die Vamed Klinik Hattingen dazu einen Aufruf und sucht neue Patientenbegleiter. Sieben ehrenamtliche Helfer meldeten sich darauf, die nun von der Klinik und der evangelischen Kranken- und Altenhilfe e.V. in Berlin auf ihre künftige Tätigkeit vorbereitet werden.

Reha-Klinik für Hirn- und Rückenmarksschäden

„Ich habe mich spontan auf den Aufruf gemeldet“, sagt Ulrike Spornhauer. Die langjährige Kinderkrankenschwester, die nun im Ruhestand ist, weiß, wie wichtig Zuwendung neben der medizinischen und pflegerischen Versorgung für Betroffene ist. „Ich möchte den Menschen in der Klinik einen Teil meiner Zeit schenken, um für sie da zu sein.“

Seit mehr als 25 Jahren versorgt die Reha-Klinik in Hattingen schwerstbetroffene Patienten mit neurologischen Erkrankungen oder nach Unfällen mit Schädigungen des Gehirns und des Rückenmarks. Aus dem gesamten Bundesgebiet kommen dazu Kinder, Jugendliche und Erwachsene nach Hattingen. Viele bleiben über Wochen und Monate in der Reha-Klinik. Häufig können sie von den Angehörigen nur an Wochenenden besucht werden.

Ehrenamtliche übernehmen, wenn Angehörige nicht können

„Wir freuen uns, dass sich so viele ehrenamtliche Helfer gemeldet haben“, sagt Pflegedirektor Christoph Marx-Pyko, der das Projekt ins Leben rief und die Patientenbegleiter auf ihre künftige Tätigkeit vorbereitet und betreut. „Sie sollen keinesfalls die Aufgaben unserer Mitarbeiter im Pflegedienst übernehmen oder unterstützen“, betont Marx-Pyko. „Sie sind für Betroffene da, wenn kein Angehöriger in der Nähe ist oder, wenn sie Unterstützung jenseits der pflegerischen und medizinischen Versorgung benötigen.“

Unter den Patientenbegleitern gibt es nicht nur „grüne Damen“, sondern auch zwei „grüne Herren“. Bernd Lauenroth und Frank Pickart sind ebenfalls der Einladung gefolgt. „Ich bin Rentner und mir ging es immer gut“, sagt Frank Pickart. „Ich möchte nun anderen Menschen davon etwas zurückgeben.“ Christoph Marx-Pyko freut sich auf die Zusammenarbeit mit den ehrenamtlichen Patientenbegleitern: „Ich möchte mich schon heute für ihr Engagement im Namen der Klinik und unserer Patienten bedanken.“