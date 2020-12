Hattingen: Silvesterkonzert aus Kirche St. Georg im Stream

Kirchenmusikerin María Cristina Witte ist Kantorin an St. Georg in Hattingen.

Hattingen Besonderes St.-Georgs-Konzert in Hattingen: An Silvester gibt es einen Stream - und ab 18 Uhr beantworten die Musiker bereits via Zoom Fragen.

„Ich freue mich total, dass wir das anbieten können“, sagt Kirchenmusikerin María Cristina Witte, Kantorin von St. Georg. „Eigentlich sollte unser Silvesterkonzert ein echter Livestream sein, doch als der leichte in den strengen Lockdown abgewandelt wurde, haben wir kurzfristig die Aufnahme vorab in der Kirche gemacht. Sie ist auch nur am Silvesterabend ab 18.15 Uhr zugänglich.“

Dieses Silvesterkonzert wird kein Stream wie so viele andere, dafür sorgt das Ensemble Caterva musica. Denn die Künstler erlauben ihrem Publikum online über Zoom einen Blick in den Backstagebereich. „Eine Viertelstunde vor dem Konzert kann man da das Meeting öffnen und den Künstlern Fragen stellen, das finde ich ganz toll“, meint María Cristina Witte begeistert. „In der Pause kann man sich dann wieder per Zoom zuschalten und nach dem Konzert natürlich. Und ich freue mich ganz besonders darauf, dass wir dann unseren Besucherinnen und Besuchern zuprosten und uns alle gemeinsam ein Neues Jahr wünschen können.“

Das Ensemble Caterva musica spielt die „Vier Jahreszeiten"

Mit dem Thema „Jahr“ beschäftigt sich auch das Musikwerk, das das Ensemble Caterva musica für dieses Silvesterkonzert ausgewählt hat: Die „Vier Jahreszeiten“ des italienischen Barockkomponisten Antonio Vivaldi aus dem Jahr 1725. Ergänzt wird dieses musikalische Programm durch Michael van Ahlens Lesung von Erich Kästners „Der dreizehnte Monat“.

Das Online-Konzert wartet auch mit einer technischen Besonderheit auf: „Ganz faszinierend finde ich die 360-Grad-Aufnahmetechnik“, schwärmt María Cristina Witte. „Da kann man quasi im Raum herumgehen, sich mit der Maus durch den Raum bewegen. Wenn man das Konzert auf dem Handy schaut, kann man es rauf- oder runterhalten und sieht dann wirklich in den Raum hinein. Man kann den Musikern über die Schulter in die Noten schauen. Das ergibt eine echte Raumwirkung und das finde ich total interessant.“

Genaue Anleitung und Link zum Silvesterkonzert

Und nicht nur die Kantorin wartet gespannt auf das Konzert, das viel mehr zu werden verspricht als eine Notlösung. „Ich habe schon viele Rückmeldungen auf meine Einladungsmails bekommen und auch viele Rückfragen zu technischen Aspekten“, weiß María Cristina Witte.

Dazu hat sie auch einen Tipp: „Auf der Internetseite des Ensembles www.caterva-musica.de findet man genaue Anleitungen, auch den Link zum Silvesterkonzert.“

