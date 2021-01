Hattingen: Situation ist für viele Landwirte angespannt

Dirk Kalthaus ist der Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Ennepe-Ruhr/Hagen. Er spricht für die Landwirte in Hattingen und Umgebung.

Hattingen Corona hat Landwirte in Hattingen und Umgebung hart getroffen: Märkte sind weggebrochen, hinzu kam die Trockenheit. Doch es gab auch Positives.

Zum dritten Mal hintereinander hatten die heimischen Landwirte im Jahr 2020 mit großer Trockenheit zu kämpfen, hinzu kam die Corona-Pandemie. Deshalb sei es ein Jahr "mit viel Ungeahntem und Ungewissem“ gewesen, bilanziert Dirk Kalthaus, der Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Ennepe-Ruhr/Hagen.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Durch die Corona-Pandemie sind Märkte weggebrochen, es hat Neuregelungen für die Tierhaltung gegeben, eine nochmals überarbeitete Düngeverordnung - Landwirte können viele Punkte aufzählen, die ihnen im abgelaufenen Jahr die Arbeit erschwert haben. Auch das Waldsterben und die Futterknappheit, weil dem Grünland das Wasser fehlte, führen sie an.

Milchpreis sei auf einem "nach wie vor zu niedrigen Niveau"

„Corona hat viele Bauernfamilien hart getroffen", so Kalthaus. "Geschlossene

Schlachtbetriebe, der Ausfall der Gastronomie und die Afrikanische Schweinepest

bereiteten den Tierhaltern Probleme.“

Der Landwirte-Sprecher hat eine Liste angelegt: Im Frühjahr seien die Preise für Rindfleisch durch den fehlenden Gastronomieabsatz abgerutscht; im Sommer hätten

dann die Schlachthofschließungen und der fehlende Absatz durch die Afrikanische

Schweinepest die Schweinepreise abstürzen lassen; auch der Milchpreis befinde sich

auf einem "nach wie vor zu niedrigen Niveau".

Kritik an politischen Entscheidungen wie der neuen Düngeverordnung

Kritik an der Politik kommt hinzu, denn eine Reihe politischer Entscheidungen verschärfe die Situation, etwa die neue Düngeverordnung und das geplante Insektenschutzgesetz. Die Situation auf vielen Höfen sei extrem angespannt, so Dirk Kalthaus.

Doch es gibt auch positive Nachrichten: Der Ab-Hof-Verkauf und der Verkauf auf Wochenmärkten hat sich für viele positiv entwickelt, „Die Kunden schätzen, dass es in den Hofläden nicht so dicht gedrängt ist wie in den Supermärkten“, meint Kalthaus.

Besonders im Lockdown des Frühjahres habe das „Selberkochen“ zu einer

höheren Wertschätzung für Nahrungsmittel geführt.

Ernte-Ergebnisse auf dem Acker im Großen und Ganzen zufriedenstellend

„Mit den Ernte-Ergebnissen auf dem Acker können wir Bauern im EN-Kreis und Hagen im Großen und Ganzen zufrieden sein", bilanziert der Landwirt. : „Es gibt Flächen, auf denen haben wir Bauern gut geerntet, aber auch Flächen, da fiel die Ernte sehr mager aus." Besonders auf den Böden, die Wasser nicht lange speichern könnten, hätten die Pflanzen stark unter dem Wassermangel glitten.

Große Sorgen bereitet den Landwirten der Wald. Hitze, Trockenheit und Borkenkäfer hätten ihm weiter zugesetzt.

>>> Aktuelles zur Corona-Lage in Hattingen gibt es in unserem

„Dankbar sind wir Landwirte, dass wir trotz aller Corona-Auflagen immer unserer Arbeit

nachgehen konnten“, sagt Kalthaus. Die sichere Versorgung der Bevölkerung mit

heimischen Nahrungsmitteln habe immer gewährleistet werden können.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel