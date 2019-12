Fahrplan Hattingen: So fahren die Busse in der Silvesternacht

Hattingen. Zum Jahreswechsel fahren die Busse der Nachtexpress-Linien der Bogestra nach einem Sonderfahrplan. So starten sie in Hattingen und Nachbarstädten

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hattingen: So fahren die Busse in der Silvesternacht

Damit alle gut feiern und gut heimkommen können, schickt die Bogestra zum Jahreswechsel ihre Nachtexpress-Linien wieder nach einem besonderen Fahrplan auf die Strecken.

Fahrten des NE4 in der Silvesternacht

Für den NE4 geht es für die ersten Fahrten des Jahres 2020 um 1.20 Uhr von Bochum Hauptbahnhof beziehungsweise 0.48 Uhr von Schwelm Bahnhof los. Damit auch die letzten Neujahrs-Nachtschwärmer sicher nach Hause kommen, startet die letzte NE4-Fahrt mit Ziel Bochum in Schwelm um 3.48 Uhr, mit Ziel Schwelm in Bochum um 5.20 Uhr.

In Hattingen Mitte (S) ist der NE4 nach Schwelm in dieser Nacht stündlich von 1.54 bis 5.54 Uhr unterwegs, nach Bochum fährt der NE4 in dieser Nacht von Hattingen Mitte (S) stündlich von 1.33 bis 4.33 Uhr.

Am Haßlinghauser Busbahnhof fährt der NE4 nach Schwelm in dieser Nacht stündlich von 2.22 bis 6.22 Uhr, nach Bochum fährt der NE4 in dieser Nacht von Haßlinghausen Busbahnhof stündlich von 1.04 bis 4.04 Uhr.

Nachtexpress-Busse in Bochum und Witten

In Bochum starten die Nachtexpress-Busse (NE1, NE2, NE3, NE4, NE5, NE6, NE7 und NE8) und die Nachtexpress-Bahnen auf den Linien U35, 306 und 318 zu ihren ersten Fahrten des Jahres 2020 um 1.20 beziehungsweise 1.22 Uhr vom Bochumer Hauptbahnhof.

Für die Nachtexpress-Linie NE17 (Ruhr-Universität - Witten) geht es um 1.02 Uhr von der Haltestelle Witten Hbf los, für die Nachtexpress-Linie NE18 (Bochum-Langendreer - Witten) um 1.19 Uhr von der Wittener Haltestelle Im Esch. Damit auch die letzten Neujahrs-Nachtschwärmer sicher nach Hause kommen, wird bis ca. 6 Uhr gefahren.

Fahrplan wie am Samstag und Sonntag

An Silvester orientiert sich der Fahrplan am Samstagsfahrplan. Letzte Fahrten der Busse und Bahnen sind an diesem Tag gegen 22 Uhr. Der Fahrplan an Neujahr orientiert sich am Sonntagsfahrplan. Auf Strecke gehen die Busse und Bahnen der Bogestra in der Regel um ca. 10 Uhr.

Die persönlichen Verbindungen für den Jahreswechsel können in der elektronischen Fahrplanauskunft im Internet oder über „Mutti“, die Bogestra-App, abgerufen werden.

Service-Telefon für Fragen

Da an Neujahr die Nachtexpresse im Nachtnetz im Einsatz sind, müssen Nutzer darauf achten, dass bei den Fahrteinstellungen/Sucheinstellungen „Nachbarhaltestellen berücksichtigen“ bzw. „Berücksichtige Nachbarhaltestellen bei Start und Ziel“ aktiviert ist.

Für Fragen zum Tarif, zu Linien oder Fahrzeiten kann rund um die Uhr das Service-Telefon unter der Nummer 0180 6/50 40 30 (Festnetz 20 Cent/Verbindung, mobil max. 60 Cent/Verbindung) angerufen werden.