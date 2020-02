Hattingen: SPD sorgt sich um den Bürgertreff Winz-Baak

Die Grundschule Oberwinzerfeld hat ein Raumproblem, sie benötigt zum neuen Schuljahr aufgrund hoher Anmeldezahlen erneut einen zusätzlichen Klassenraum, zudem steigt der Bedarf an einer Betreuung der Schüler im Offenen Ganztag.

Dennoch soll der Bürgertreff wie geplant neue Räume innerhalb des Schulkomplexes erhalten, sagt die Stadt. Doch der SPD-Ortsverein Winz-Baak um seinen Vorsitzenden Achim Paas hegt starke Zweifel. Zwar gebe es „den klaren politischen Beschluss“, für den Bürgertreff, der sich zurzeit mit der Schule das ehemalige Lehrschwimmbecken teilt, einen kleineren Trakt im Haus herzurichten.

„Absprachen sind kurze Zeit später schon wieder Makulatur“

Zuletzt allerdings habe man immer wieder die Erfahrung gemacht, dass konkrete Absprachen zwischen Stadt, Schule und Bürgertreff-Nutzern „kurze Zeit später schon wieder Makulatur waren“. Die Fläche des Bürgertreffs im ehemaligen Lehrschwimmbecken sei „in einer Art Salami-Taktik“ aufgrund des gestiegenen schulischen Raumbedarfs in den letzten Jahren zunehmend mehr beschnitten worden, betont Paas.

Steigenden Raumbedarf hat die Grundschule in der Tat. Bereits zu diesem Schuljahr musste der Leseraum in einen weiteren Klassenraum umgewandelt werden, so Schulleiterin Barbara Bickert-Brenneken. Die Bücher lagerten in Regalen im ehemaligen Lehrschwimmbecken.

Wo sich auch bereits der Musikraum der Schule befindet; und der jetzige Bürgertreff. Die gewohnte Leseförderung, sei angesichts der Raumsituation nicht möglich, die Verlagerung des Bürgertreffs wichtig.

Auch die OGS platzt aus allen Nähten

Gelöst sei das Raumproblem der Schule damit aber nicht. So kämen mit dem neuen Schuljahr 94 I-Dötze – verteilt auf vier Klassen – an die Regerstraße, dann brauche sie einen weiteren Klassenraum. Zudem platze auch die OGS aus allen Nähten; aktuell stünden 20 Kinder auf der Warteliste. Und zum neuen Schuljahr hätten 50 der Neuen Interesse angemeldet – demgegenüber stünden 20 Abgänger.

Schuldezernent Matthias Tacke sagt, Stadt und Schule seien „im Austausch“, was den zusätzlichen Klassenraum und die Situation der OGS betreffe, „müssen wir eine Lösung finden“. Auch über die multifunktionale Nutzung von Räumen, wie sie Tacke bereits Ende 2019 angeregt hatte, müsse man nachdenken.

Die Ausschreibungen für die Umbauarbeiten laufen

Die Pläne für den neuen Bürgertreff sieht der Schuldezernent davon nicht betroffen: „Der Bürgertreff ist gesichert.“ Und Stadtsprecherin Susanne Wegemann erklärt: „Die Ausschreibungen für die Umbauarbeiten laufen.“

Achim Paas beruhigen die Aussagen nicht. Dass der Bürgertreff tatsächlich im Schulkomplex erhalten bleibt, „das glauben wir erst, wenn die Bauphase abgeschlossen ist“.