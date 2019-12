Die Feuerwehr Hattingen holte am Dienstagabend eine Person aus ihrer Wohnung in Winz-Baak.

Hattingen. Gemeldeter Wohnungsbrand am Schamberg: Die Feuerwehr Hattingen hat am Dienstagabend eine vermisste Person aus ihrer Wohnung befreit.

Hattingen: Vermisste Person bei Wohnungsbrand in Winz-Baak

Eine vermisste Person wurde der Feuerwehr Hattingen bei einem Wohnungsbrand am Dienstagabend in Winz-Baak gemeldet: Einsatzkräfte befreiten sie unter schwerem Atemschutz aus dem Haus an der Straße Am Schamberg.

Neben dem Trupp, der zur Menschenrettung und Brandbekämpfung in die Wohnung ging, waren weitere Einsatzkräfte vor dem Gebäude in Bereitschaft. Rettungsdienst und Notarzt übernahmen die Versorgung der Person und den Transport ins Krankenhaus.

Angebranntes Essen war die Ursache für die Rauchentwicklung

In der Wohnung wurde angebranntes Essen als Ursache für die Rauchentwicklung ausfindig gemacht. Das Essen wurde vom Herd genommen, die Räume belüftet.

Noch während des laufenden Einsatzes meldete eine Bewohnerin Brandgeruch in ihrer Wohnung an der Schleusenstraße -- dieser bestätigte sich laut Feuerwehrbericht aber nicht, die Einsatzkräfte stellten im Haus nichts fest.

Bereits am Dienstagmorgen rückten die hauptamtlichen Kräfte und der Löschzug Mitte zur Waldstraße aus. Hier hatte die automatische Brandmeldeanlage des Altenheims ausgelöst. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Wasseraustritt im Keller ursächlich für die Auslösung war. Die Einsatzstelle wurde kontrolliert und an das Versorgungsunternehmen übergeben.