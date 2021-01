Hattingen: Vermutetes Feuer entpuppt sich als Wasserdampf

Die Feuerwehr Hattingen wurde am Dienstag gegen 17 Uhr zu einem Einsatz ins Rauendahl alarmiert.

Hattingen Die Feuerwehr Hattingen wurde am Dienstag ins Rauendahl alarmiert. Die Polizei meldet unterdessen einen Einbruch und Diebstahl im Mühlenwinkel.

Aufregung im Rauendahl: Eine Rauch-Entwicklung im Dachbereich eines Mehrfamilienhauses an der Jenaer Straße hat am Dienstagnachmittag für einen Feuerwehreinsatz in Hattingen gesorgt.

Anwohner hatten gemeldet, dass aus einem Dachflächenfenster Rauch austritt, berichtet Feuerwehrsprecher Jens Herkströter. Die Feuerwehr rückte mit den hauptamtlichen Kräften, dem Löschzug Mitte sowie den Schutzzielergänzungseinheiten Nord, Oberbredenscheid und Niederwenigern aus.

Mit der Drehleiter wurde die Ursache erkundet - und die stellte sich als regulärer Austritt von Wasserdampf aus dem Abzug einer Heizungsanlage heraus. Durch die Wetterlage wurde dieser nach unten gedrückt und erweckte den Anschein, dass der Rauch aus dem

angrenzenden Fenster austritt, so die Feuerwehr.

Fuß eines Fußgängers in Niederwenigern überrollt

Ein 52-jähriger Essener hat am Dienstagabend beim Abbiegen mit seinem Pkw vom Heideweg auf die Essener Straße einen Fußgänger, der die Fahrbahn überqueren wollte. Der Autofahrer überrollte mit seinem Wagen den linken Fuß des Hattingers (47), der sich leicht verletzte, berichtet die Polizei. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Einbruch in Werkzeug-Container im Mühlenwinkel

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte einen

Werkzeug-Container an der Straße Im Mühlenwinkel aufgebrochen, der sich zurzeit auf Baugrundstück befindet. Wie die Polizei berichtet, brachen die Täter das Vorhängeschloss auf und nahmen mehrere hochwertige Arbeitsmaschinen mit. Hinweise auf die Täter liegen der Polizei bislang nicht vor.

