SPAß IM BAD Hattingen: Was sich die DLRG vom „Spaß im Bad“ verspricht

Hattingen. Nach einjähriger Pause lebt die „Spaß-im-Bad“-Aktion im Hallenbad Holthausen wieder auf. Was sich die DLRG Hattingen-Süd davon verspricht.

Draußen nass, drinnen nass: So lässt sich der Tag, da die DLRG Hattingen-Süd die „Spaß-im-Bad“-Aktion nach einjähriger Pause wiederaufleben lässt, treffend beschreiben. Wobei drinnen, im Hallenbad Holthausen, der Spaßfaktor deutlich höher ist. Anders als in den Vorjahren entschied sich die DLRG-Ortsgruppe aber, das Bad nur 15 statt wie sonst 24 Stunden zu öffnen.

„Nachts war in der Regel ganz wenig los, in der Hochzeit waren vielleicht gerade fünf Personen im Becken. Darum haben wir die Öffnungszeit diesmal etwas verkürzt“, begründet der 1. Vorsitzende Gernot Kubiak.

Preise für jeden 50. Besucher – passend zum 50-jährigen Jubiläum der DLRG-Ortsgruppe

Am Angebot wurde dagegen nicht gespart. Neben reichlich Wasserspielzeug – von der aufblasbaren Kletterrutsche bis zum Laufrad – sorgt auch eine Verlosungsaktion für Spaß. Preise gibt es zudem für jeden 50. Besucher – passend zum 50-jährigen Jubiläum der DLRG-Ortsgruppe. Und am Abend sorgt eine Disco-Party mit fetziger Musik und Nebelmaschine für Unterhaltung.

Annabell Witkowski (18) ist beim Spaß im Bad als Helferin im Einsatz. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Coole Haltung: Anton, 6 Jahre, bei einem Sprung ins Wasser. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Aktionen wie diese sind unerlässlich, um bei den Menschen präsent zu bleiben

Auch wenn die DLRG sich über Zuspruch nicht beklagen könne, es für jeden Schwimmkurs eine Warteliste gebe, seien Aktionen wie diese unerlässlich, um bei den Menschen präsent zu bleiben, betont Kubiak. „Bei vielen geht heute das Interesse Richtung Spaßbad. Da ist so eine Familienaktion für uns genau richtig.“

Damit die einen sich ordentlich im Wasser austoben können, braucht es andere, die über die tobende Menge wachen. Gernot Kubiak erklärt dabei stolz, dass unter den Helfern nicht nur DLRG-Mitglieder sind, sondern auch Schüler des Schulzentrums. Darunter Annabell Witkowski (18). Im gelbem DLRG-T-Shirt beobachtet sie bei der Frühschicht am Beckenrand aufmerksam die Badegäste. „Überall wird Hilfe gebraucht“, sagt sie. Und fügt hinzu: Sie finde es gut, Kindern mit einer Aktivität wie dieser den Spaß am Schwimmen näherzubringen.

ES gibt viel Lob für den Aktionstag der DLRG

Die fünfjährige Louisa, die mit ihren Eltern Melina und Lars Oppermann sowie Brüderchen Theo das Geschehen im Becken beobachtet, hat erst vor kurzem das Seepferdchen erworben. „Das ist mir leicht gefallen“, lacht sie. Und zappelt ungeduldig mit den Füßen, weil sie schnell wieder ins Wasser will. „Viele Kinder haben heutzutage kein Schwimmabzeichen mehr, aber uns war es wichtig, dass Louisa schnell schwimmen lernt“, sagt ihre Mutter – und lobt den Aktionstag der DLRG, den die Familie zum ersten Mal besucht.

Oma Ulrike Nitsch, 75 Jahre, schiebt Jona am Tag vor seinem zehnten Geburtstag in einem Schwimmreifen durchs Wasser. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Hinten im Becken bei den Sprungtürmen macht es sich derweil Jona auf einem Schwimmreifen gemütlich – am Beckenrand beobachtet von Oma Ulrike Nitsch, einst selbst eine begeisterte Wasserratte. „Jona hat morgen seinen zehnten Geburtstag, ist schon ganz aufgeregt“, verrät sie. „Der Spaßtag im Bad ist auch daher super für uns, so kann er sich etwas ablenken.“

Auch zahlreiche Jung-Mitglieder helfen - als Mit-Aufpasser

Als Aufpasser für alle Wassertober übrigens hat die DLRG auch zahlreiche junge Mitglieder als Mit-Aufpasser gewinnen können. Einer von ihnen ist der elfjährige Luca, der seine Aufgabe sehr ernst nimmt. Vollkommen auf den nassen Spaß verzichten will er aber auch nicht. Irgendwann am Abend wolle er auch mal ins Wasser springen und ein bisschen toben, verrät er. Und erklärt, ganz Experte: „Wenn die Rutsche etwas nasser wäre, könnte man noch viel schneller runterrutschen.“

>>> EINE AKTION MIT TRADITION



Bereits seit 2003 steht die „Spaß-im-Bad“-Aktion am ersten Februar-Wochenende fest im Terminplan der DLRG-Ortsgruppe Hattingen-Süd. So war es für den 1. Vorsitzenden Gernot Kubiak auch eine Freude, nach einjähriger Pause in 2019 das Hallenbad Holthausen wieder für die Aktion zu öffnen.

Fehlende Helfer und ein paar organisatorische Probleme hatten die DLRG-Ortsgruppe laut Kubiak im vergangenen Jahr zum Pausieren gezwungen.

Mit einem erneuerten Konzept und wieder reichlich Unterstützung von 30 Helfern ging es nun aber in die mittlerweile 17. Auflage.