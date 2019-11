Hattingen: Welper öffnet jetzt Türchen am Adventskalender

WP-Home Adventsfenster auch in Bredenscheid

Auch in Bredenscheid werden in der Adventszeit Aktionen geboten. Der Bürgerverein Bredenscheid/ Stüter hat „Adventsfenster“ organisiert. Die Treffen sollen die Nachbarschaft und nähere Umgebung zusammenführen und bei einem netten Gespräch, einem Getränk und gegebenenfalls auch kleinem Snack ein Kennenlernen fördern oder Kontakte vertiefen.

Geplant sind Zusammenkünfte für etwa 30 Minuten in einem adventliche geschmückten Bereich vor dem Haus, auf der Terrasse, im Carport, in der Garage etc.. Adventsfenster gibt es in Bredenscheid am 3., 6., 8., 9., 10., 18. und 19. Dezember jeweils um 18 Uhr sowie am 16. Dezember um 15.30 Uhr. Nähere Infos wie die Anschriften werden auf einem Aushang am Sparkassengebäude in Bredenscheid bekanntgegeben oder telefonisch unter 0176/ 43118963.