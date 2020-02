Über Leitern balancierten die jungen Artisten be der Papazeit in der Stadtbibliothek Hattingen mit dem Titel „Manege frei- wir machen den Zirkus selbst".

Hattingen. Bei der „Papazeit“ in der Stadtbibliothek Hattingen drehte sich diesmal alles um das Thema Zirkus. Was das Ziel von Aktionen wie dieser ist.

Hattingen: Wenn die Stadtbibliothek zum Zirkus wird

In der Stadtbibliothek jonglieren Mädchen und Jungen an diesem Morgen mit bunten Tüchern und Bällen, während 13 Väter und ein Opa für ihre Kinder und Enkel die Assistenten im imaginären Zirkuszelt geben. Bei der „Papazeit“ lassen alle für ein paar Stunden zwischen den Bücherregalen eine Zirkuswelt entstehen.

Im Zentrum steht wie bei allen Papazeiten mit Erlebnispädagoge Christian Meyn-Schwarze dabei eine Lesegeschichte – über „Den kleinen Bären und das Zirkusfest“: Der kleine Bär beschließt dabei eines Tages, ein Zirkusfest zu veranstalten. Der große Bär, erst einmal gar nicht begeistert, lässt sich vom Tatendrang des Sohnes anstecken. Unterstützung bekommen die zwei schließlich von den Tieren im Wald, die in die Rolle der Zirkusartisten schlüpfen.

Vätern Tipps geben, wie sie mit wenigen Mitteln die Freizeit mit ihren Kindern aufregend gestalten können

Diese Rolle der Waldtiere lässt Christian Meyn-Schwarze nun die Papazeit-Teilnehmer einnehmen. „Ich will mit Aktionen wie dieser die Väter ermutigen, auf die Fantasiewelt ihrer Kinder einzugehen“, erläutert der Erlebnispädagoge die Intention. Ziel sei es außerdem, den Vätern Tipps zu geben, wie sie mit wenigen Mitteln die Freizeit mit ihren Kindern aufregend gestalten können.

Das Konzept kommt bei Hattingens Männern an. Stets seien die Papazeiten ausgebucht. Auffällig sei, so Christian Meyn-Schwarze, dass sich immer mehr Großväter mit ihren Enkeln zum Kreis der Teilnehmer gesellten. „Sie wollen mit ihren Enkelkindern das tun, was sie mit ihren eigenen Kindern nicht erlebt haben.“

Auch Opas haben noch viel Spaß mit ihren Enkeln

Einer dieser Großväter ist an diesem Tag Bernd Krohn. „Die Opas haben auch noch viel Spaß mit ihren Enkeln“, bemerkt er schmunzelnd und hebt hervor, wie wichtig es ihm sei, für seinen Enkel Alex interessante Spiele gezeigt zu bekommen.

Die vierjährige Sophia präsentiert derweil stolz ihre gerade gelernten Jonglier-Kunststücke. „Sie hat riesigen Spaß und traut sich Sachen, die ich ihr noch nicht zugetraut hätte“, bemerkt Papa Robert Nüßgen. Und fügt hinzu: „Mein Vater hat früher sehr viel gearbeitet, hatte kaum Zeit für uns. Ich versuche es bei meinen Kindern anders zu machen.“