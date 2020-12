Hattingen: Wie die Georgskirche zu Weihnachtssternen kam

Neue Weihnachtssterne leuchten nun an der Kirche St. Georg am Kirchplatz in Hattingen.

Hattingen Vier Sterne von Dresden leuchten in diesen bedrückenden Corona-Zeiten von der St. Georgskirche in Hattingen. Das ist der Hintergrund der Aktion:

Den Stern von Bethlehem kennen die Hattinger seit Jahrhunderten, die Sterne von Dresden erst seit ein paar Tagen. Denn die leuchten in diesen bedrückenden Corona-Zeiten seit kurzem von der St.-Georgs-Kirche in der Hattinger Altstadt bis in viele Stadtteile hinein. Sie bringen Licht für die Seele zur Weihnachtszeit 2020, in der alles anders ist als gewohnt.

Pfarrer Udo Polenske hat auf die Bitten vieler Bürger reagiert

„Auf Bitten vieler, die diese Zeiten so traurig, trostlos und bedrückend empfinden, ohne Beleuchtung, und ohne gemütliches Beisammensein, haben wir uns kurzfristig entschlossen, Sterne in der Dunkelheit leuchten zu lassen“, sagt Pastor Udo Polenske von St. Georg. Er schildert die Bemühungen, die Bitten vieler Hattinger zu erfüllen, was in solcher Kürze nicht einfach war.

„In der Vergangenheit hat immer der großzügige Sponsor Alfred Schulte-Stade für viele Attraktionen und schöne Zeiten in der Stadt gesorgt. Nur durch seine Hilfe konnten wir bisher wie selbstverständlich die Kirche traumhaft beleuchten und damit über Wochen ein Highlight beim Weihnachtsmarkt setzen“, erklärt Polenske. Da aber in diesen Corona-

Lockdown-Zeiten gar nichts mehr möglich ist, blieb bisher alle dunkel. Von Weihnachtsatmosphäre keine Spur.

Helfer installierten Vorrichtungen für die Sterne mit vereinten Kräften

Das hat viele Hattinger wirklich traurig gemacht und Udo Polenske motiviert, kurz vor Weihnachten etwas für die Stadt zu tun, was auch machbar ist. „Wir haben auf die Schnelle in Dresden passende Sterne bestellt, die noch geliefert werden konnten. Mit vereinten Kräften haben Helfer dann die Vorrichtungen installiert, andere haben die Schmuckstücke „zusammengebastelt“. Wenn es nach dem Willen von Udo Polenske geht, werden die vier Sterne jetzt strahlen, bis endlich eine neue Zeit anbricht. „Wir hoffen sehr bald“, sagt der Pastor.

