Hattingen: Wie Stadt und Sparkasse mit Homeoffice umgehen

Hattingen In der Debatte um Strategien gegen Corona fordern Politiker die Homeoffice-Pflicht. So handhaben Stadt und Sparkasse in Hattingen das Thema.

Beim Thema Homeoffice wächst der Druck auf die Arbeitgeber, immer mehr Politiker fordern gerade jetzt in der Corona-Pandemie zusätzliche Möglichkeiten, zu Hause arbeiten zu können. Das ist indes nicht für jeden Arbeitnehmer die Lösung, heißt es aus Hattingen. Beispiele.

„In Richtung Digitalisierung geht es jetzt im gestreckten Galopp“, stellt etwa Frank Mielke, Personaldezernent der Stadt, fest. Er ist gleichzeitig zuständig für die digitale Technik der Verwaltung. „Seit dieser Woche sind hundert Prozent im Homeoffice. Natürlich nur da, wo es der Arbeitsplatz erlaubt.“ Sichergestellt sei aber, dass alle Bürger, die es wollen, einen Ansprechpartner vor Ort im Rathaus bekommen.

Homeoffice ist kein Allheilmittel, es muss zum Anlass passen

„Homeoffice ist kein Allheilmittel, es muss zum Anlass passen“, gibt derweil der Marketingleiter der Sparkasse, Udo Schnieders, zu bedenken.

Frank Mielke war der (Corona-)Zeit weit voraus, als er 2018 anregte, mehr in Richtung Homeoffice zu unternehmen. „Ich habe mich damals mit dem Personalrat zusammengesetzt, weil es um mehr familienfreundliche Arbeitsplätze ging. Wenn jemand kleine Kinder hat oder die Eltern zu Hause pflegen muss, dann ist Homeoffice von Vorteil.“ Da sei man sich mit dem Personalrat einig gewesen.

Die Arbeitsbedingungen müssen stimmen

Was natürlich stimmen müsse, seien die Arbeitsbedingungen. „Es soll ja niemand krank werden bei der Arbeit. Wer zu Hause keinen vernünftigen Arbeitsplatz hat und am Küchen- oder Wohnzimmertisch arbeiten müsse, für den komme so ein Arbeitsplatz nicht in Frage. „Klar ist natürlich, dass es manche Bereiche gibt, für die nur die Präsenz vor Ort in Frage kommt. Wie Feuerwehr, Müllabfuhr oder Ordnungsdienst.“

Homeoffice bedeute natürlich auch: Man legt das Telefon kaum aus der Hand, eine Videokonferenz folgt der nächsten Telefonschalte. Es gibt nicht weniger Arbeit, sie stellt sich nur anders dar. „Auf jeden Fall wird es nie wieder so sein wie vor Corona“, da ist sich sicher.

Es darf keine digitale Vereinsamung entstehen

Aber der Personaldezernent warnt auch vor einem Schwarz-Weiß-Blick. Es dürfe keine digitale Vereinsamung entstehen. „Wir brauchen soziale Kontakte. Vor allem darf es keine Zwei-Klassen-Gesellschaft für Bürger geben. Derjenige, der gerne alles digital macht, solle das tun. Wer aber mit einem Computer nichts zu tun haben will und mit Papiernotizen zu uns kommt, der muss genauso respektvoll behandelt werden.“

Deutlich anders als bei der Stadtverwaltung stellt sich die Lage bei der Sparkasse dar. „Von den 175 Festangestellten haben 150 bankspezifische Aufgaben“, erklärt Marketingleiter Schnieders. Etwas mehr als die Hälfte hat Kundenkontakt. Man könne viel am Telefon machen, vor allem dann, wenn man die Kunden kenne. Aber bei Neukunden zum Beispiel sei ein persönlicher Kontakt unumgänglich.

Bei der Sparkasse läuft vieles über persönlichen Kontakt

Da in der Hauptstelle, den fünf Zweigstellen und der Immobilien- und Versicherungsagentur vieles über persönlichen Kontakt laufe, habe man von Anfang an größten Wert auf den Sicherheits- und Infektionsschutz gelegt. „Maximal befinden sich zwei Personen in den Büros. Und das nach allen Corona-konformen Vorgaben“, so Schnieders. „Wir haben mit Sicherheit auch aus dem Grund bei uns noch nicht einen Fall von Corona gehabt.“

Die Sparkasse sei ein lokaler Arbeitgeber und es gebe keinen Grund, nicht ins Büro zu kommen. Fast alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kämen aus Hattingen. Dennoch habe die Bank – im Einvernehmen mit dem Personalrat - schon vor Jahren Homeoffice-Plätze eingerichtet, vor allem wenn es familiär erforderlich sei. „Außerdem wollen wir unsere guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne weiter an uns binden.“

Die Arbeitgeberverbände Ruhr/Westfalen sehen „mobiles Arbeiten längst als betriebliche Realität. Eine zusätzliche gesetzliche Verpflichtung ist deshalb völlig verfehlt“, betont Hauptgeschäftsführer Dirk W. Erlhöfer.

>>> Info: "Arbeitsplatz kein Hotspot für Ansteckungen"

Von den 900 Mitarbeitern der Stadt haben 450 einen Büroarbeitsplatz. Schon Mitte Dezember hatten 280 Bedienstete die notwendige Technik, um von zu Hause aus arbeiten zu können. „Für 450 Bedienstete ist Homeoffice denkbar, es ist aber auch typenabhängig, wo jemand arbeiten möchte. Es gibt viele, die die Arbeit im Rathaus bevorzugen“, erklärt Personaldezernent Frank Mielke.

Die Arbeitgeberverbände Ruhr/Westfalen weisen darauf hin, dass „sich viele Arbeitsaufgaben in Industrie, Handwerk und Dienstleistungen schlicht nicht mobil, sondern nur vor Ort erledigen lassen.“ Durch die detaillierten Infektionsschutzmaßnahmen zeige sich, dass der Arbeitsplatz kein Hotspot für Ansteckungen sei.

