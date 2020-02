Hattingen: Wohnraum ist wichtiger als Parkplätze

Für sieben NRW-Städte sind Dieselfahrverbote zunächst einmal vom Tisch. Darauf haben sich die Deutsche Umwelthilfe und das Land NRW am Freitag geeinigt.

Was das mit Hattingen zu tun hat? Vielleicht schärft die Diskussion über die Schadstoffbelastung in Innenstädten noch einmal den Blick der Bürgerinnen und Bürger auf ihr Verhältnis zum Auto. Denn eine Debatte wird es geben, wenn die Pläne der Stadtverwaltung für eine teilweise Bebauung des Rathausplatzes in den politischen Gremien beraten werden: Wohin mit den Autos, wenn die Parkplätze wegfallen?

Eine Tiefgarage ist sicher kein schlechter Kompromiss

Da ist eine Tiefgarage sicher kein schlechter Kompromiss. Und doch kann am Ende der Debatte die Entweder-Oder-Frage stehen: Wohnraum oder Autoparkplätze?

Wohnungen werden dringend gesucht. Vor allem in den Herzen der Städte sind sie attraktiv, und das nicht nur für Senioren. Lebendige Innenstädte sichern die Zukunft urbanen Lebens. Daran sollten Autofahrer denken, die zum Brötchenholen einmal um die Ecke fahren.