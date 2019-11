Hattingerinnen schicken Thriller-Fans in den „Angstraum“

Das „Tor zur Welt“ wird Hamburg oft genannt. Die beiden Hattinger Autorinnen Nadine d’Arachart (34) und Sarah Wedler (33) indes machen es in ihrem neuen Buch zum „Tor zur Welt des Grauens“. Im Psychothriller „Angstraum“ erzählen die zwei dabei die Geschichte einer Clique, deren Mitglieder als Jugendliche Grausames erlebten. Und von einer Mordserie, die die Hansestadt in Atem hält.

Idee zur Story entstand nach einer Umfrage unter den Lesern

Entstanden ist die Idee zum zweiten Psychothriller der zwei Freundinnen (die zuvor viele Thriller sowie eine Fantasy-Trilogie schrieben) nach einer Umfrage unter den Lesern: „Was macht Ihnen am meisten Angst, wäre ein Alptraum“, hatten d’Arachart und Wedler diese gefragt. „Die meisten haben uns geantwortet, dass es das Schlimmste für sie wäre, wenn ihren Liebsten etwas zustöße. Und in einem engen Raum eingesperrt zu sein.“

Beide Aspekte haben die „Thriller-Ladys“ in „Angstraum“ nun zu einer fesselnden Story verwoben: Aus gleich fünf Ich-Perspektiven wird dem Leser in diesem Buch die Geschichte von fünf Freunden geschildert, die vor 13 Jahren entführt und wochenlang in einem Keller im Hamburger Ortsteil Finkenwerder („die Atmosphäre dort hat einfach zur Story gepasst“) gefangen gehalten wurden. Immer wieder wurden die Teenager dabei in ein Zimmer gebracht, wo ihnen Dinge angetan worden sind, an die sie sich im Nachhinein nicht mehr erinnern.

Im Umfeld der einstigen Clique geschehen auf einmal Morde

Doch jetzt, im Frühjahr 2019, geschehen in ihrem Umfeld auf einmal Morde. Menschen, die ihnen nahe stehen, werden getötet und die früheren Freunde, mittlerweile erwachsen und alle auf ihre eigene Weise von den Keller-Erlebnissen traumatisiert, müssen sich der Vergangenheit stellen.

Ergründen, wie man nach einer traumatischen Erfahrung weiterleben kann

„Wir fanden es selbst sehr spannend zu ergründen, wie man nach einer solchen traumatischen Erfahrung weiterleben kann. Und wie es ist, damit weiterleben zu müssen“, sagt Sarah Wedler. Und Nadine d’Arachart fügt hinzu: „Uns hat es großen Spaß gemacht, darzustellen, wie unterschiedlich sich die fünf nach ihrer Befreiung entwickelt haben. Wie sie sich zunächst auseinandergelebt haben, aber, als es um Leben und Tod geht, doch wieder zum Team zusammenwachsen müssen.“

Mitunter, so die beide Autorinnen, hätten sich die einzelnen Charaktere auch in für sie selbst überraschende Richtungen entwickelt.

Über ihr nächstes Projekt lassen sie sich nur wenig entlocken

Mehr lassen sich die zwei Autorinnen über ihr bereits 14. gemeinsames Buch nicht entlocken, ebenso wenig wie über ihr nächstes Projekt. Wobei: In ihrer Thriller-Reihe um die taffe Mord-Ermittlerin Daria Storm sei bislang noch etwas offen geblieben: „Da ist ja noch jemand auf der Flucht.“

Der Psychothriller Angstraum hat 459 Seiten, er ist als Taschenbuch für 12,99 Euro erhältlich, als E-Book zum Einführungspreis für 0,99 Euro. ISBN-Nummer: 978-1701717176.