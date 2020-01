Hattingen: Ü-60-Projekt soll der Stadt mehr Erotik bringen

Dass über 60-Jährige aus Hattingen attraktiv sind – und sich auf kunstvoll komponierten erotischen Bildern sehr gut machen, beweist ein Projekt, das Ilona Weinberger vor einem Jahr ins Leben rief und dessen Ergebnisse nun ausgestellt werden.

Denn nur alleine als Model zu posieren, das genügte der kommunikativen 65-Jährigen nicht. „Im Fitnessstudio in Hattingen habe ich Gabie Moy Dunkel (67) kennen gelernt. Sie hatte auch Lust mitzumachen.“ Über die Facebook-Gruppe „Ich bin Hattinger - und das ist gut so“ entstand der Kontakt zu Ulrich Herrmann (63). Das war vor etwa acht Monaten.

Ilona Weinberger aus Hattingen ist in „Erotik Ü60 – unperfekt schön . . .“ zu sehen

WP-Home Fotoausstellung Die Fotoausstellung „Erotik Ü60 – unperfekt schön . . .“ ist vom 25. Januar bis zum 21. Februar im Atelier Ue 12 - parterre, Ückendorferstraße 12 in Gelsenkirchen zu sehen. Fotograf Rudi Eckle ist Autor der Bilder, auf denen die Hattinger Ilona Weinberger, Gabie Moy Dunkel und Ulrich Herrmann zu sehen sind. Vernissage ist am Samstag, 25. Januar, um 14 Uhr.

Rudi Eckle aus Gelsenkirchen fotografierte das Trio. Wieder und wieder traf er sich mit den Models, die Gruppe einigte sich auf Outfits für die Fotoshootings. 15 der so entstandenen Bilder sind ab dem 25. Januar in der Ausstellung „Erotik Ü60 – unperfekt schön . . .“ zu sehen.

Allerdings in Gelsenkirchen. Denn, bedauert Ilona Weinberger, „in Hattingen einen Ausstellungsort für solche Fotos zu finden, ist schwer. Dabei könnte Hattingen etwas Erotik ruhig brauchen“, ist Ilona Weinberger überzeugt, die Hattingen vor mehr als 30 Jahren mit der Gruppe „Sultans Träume“ schon Bauchtanz bescherte und auch Autorin von Büchern und Gedichten ist.

Projekte mit Menschen aus der Stadt sind Ilona Weinberger wichtig

Ulrich Herrmann, Gabie Moy Dunkel und Ilona Weinberger (v.l.) aus Hattingen posieren für erotische Fotos - hier für ein Ü-60-Projekt. Foto: Idur Eckle

Ihr war es wichtig, dass Hattinger auf den Bildern zu sehen sind, weil sie den Bürgern hier auch zeigen möchte: Das sind Menschen aus der Stadt. Sie sind über 60 Jahre alt. Sie haben Spaß am Leben. Und auch am Modeln für erotische Fotos mit Stil. „Es war gar nicht leicht, Menschen zu finden, die zu so einem Projekt bereit waren“, berichtet sie.

Aber das Trio ist inzwischen eine feste Gruppe, hat quasi als „Zwischenprojekt“ auch schon mit der Hattinger Fotografin Barbara Niedzielska für eine Fotogeschichte zusammengearbeitet. Dabei wiederum lernte Ilona Weinberger eine Frau kennen, die Kostüme aus Recycle-Material entwirft. Mit Katrin Belen arbeitet das Trio nun bei einem weiteren Projekt namens „Vier Jahreszeiten“ zusammen, für das Weinberger den Fotografen Ortwin Schneider aus Essen gewonnen hat. „Ich kannte ihn von einer Fotoaktion, bei der Models Friedhofsengel nachgestellt haben.“

Fürs Projekt „Vier Jahreszeiten“ entstehen Fotos vor Hattinger Sehenswürdigkeiten

Fotografiert wird für „Vier Jahreszeiten“ aber in Hattingen. „Der Herbst ist schon geschafft. Da tragen wir fantastische Kostüme.“ Mehr verrät sie nicht. Die Bekleidung fürs Wintershooting, sagt Ilona Weinberger, sei auch schon fertig. „Aber da müssen wir jetzt auf Schnee warten“, sagt sie lachend. In die Ferne zu schweifen für diese Jahreszeit, kommt dabei nicht in Frage. Denn das Konzept ist: Die Models posieren vor Hattinger Sehenswürdigkeiten in ihren kunstvollen Outfits.