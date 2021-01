Impfen: Ärzte warnen auch für Hattingen vor Betrugsversuchen

Hattingen Der Impfstart für die über 80-Jährtigen ruft offenbar Betrüger auf den Plan. Die Kassenärztliche Vereinigung (KVWL) warnt auch für Hattingen.

Eine dringende Warnung vor Betrugsversuchen in Zusammenhang mit den Corona-Impfungen spricht die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) auch für Hattingen aus.

Niemand wird für die Terminvergabe zum Impfen angerufen

Die KVWL weist darauf hin, dass im Zuge der bevorstehenden Terminvergabe für die Impfungen niemand angerufen und auch niemand mit Besuchen beauftragt wird. In den vergangenen Tagen habe es anscheinend verschiedenen Betrugsversuche in diese Richtung gegeben.

Die in Nordrhein-Westfalen zunächst impfberechtigten Personen – Bürger im Alter von 80 Jahren und älter – werden in Kürze im Auftrag des Landes NRW von der Stadtverwaltung Hattingen darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie in der ersten Phase impfberechtigt sind. Sie werden mit dem Schreiben gebeten, ab Montag, 25. Januar, online im Internet oder telefonisch einen Termin zu vereinbaren. Die KVWL stellt klar: Im Moment werden noch keine Termine vergeben und es gibt auch keine Wartelisten!

Impfstart in den Impfzentren erfolgt Anfang Februar

Der Impfstart in den Impfzentren erfolgt Anfang Februar. Seit dem 27. Dezember werden Bürgerinnen und Bürger in Senioren- und Pflegeheimen durch mobile Teams geimpft. Impfberechtigte Personen in häuslicher Pflege können erst später versorgt werden – hier wird noch auf die Zulassung eines Impfstoffs gewartet, der leichter in der Handhabung und deshalb auch leichter zu verimpfen ist.

