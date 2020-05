Kommunalwahl Kommunalwahl: Umbruch bei den Grünen in Hattingen

Hattingen. Überraschung bei der Ortsgruppe Hattingen von Bündnis 90/Die Grünen: Anne Hofmeister steht auf Platz 1 der Kandidatenliste für die Kommunalwahl.

Anne Hofmeister und Ortsverbandssprecher Oliver Degner führen die Ratsliste von Bündnis 90/Die Grünen für die Kommunalwahl am 13. September an. Der aktuelle Fraktionschef und Bürgermeisterkandidat Frank Staacken ist indes nur auf Platz 10 gelistet. Brigitte Serrano, seit vielen Jahren fester Bestandteil der Fraktion, kandidiert nicht mehr für den Stadtrat.

„Das ist ein Umbruch, ganz klar“, sagt Oliver Degner im Gespräch mit der WAZ. „Wir haben langjährige Ratsmitglieder wie Claudia Lüttringhaus, andere hören auf. Und wir haben auch viele, die auf uns zugekommen sind, weil sie sich engagieren wollen – das Ergebnis ist jetzt ein fließender Übergang.“

Eine Wirtschaftsingenieurin und ein Wirtschaftsinformatiker

Anne Hofmeister (links) und Oliver Degner führen die Ratsliste von Bündnis 90/Die Grünen für die Kommunalwahl in Hattingen an. Mitte: Svenja Hense. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Auf Platz 1 der Liste steht Anne Hofmeister. Die 32 Jahre alte Wirtschaftsingenieurin, die in der Kommunalpolitik bisher noch nicht in Erscheinung getreten ist, hat bei der Wahlversammlung im großen Ratssaal die Mitglieder überzeugt. Auf Platz 2 wurde Oliver Degner gewählt – der Wirtschaftsinformatiker (35) gehört bereits seit dem Jahr 2014 dem Stadtrat an.

Eine Überraschung ist auch der Platz 4: Sascha Kursawe, der vor sechs Jahren für die Piratenpartei den Sprung in die Stadtverordnetenversammlung schaffte und zurzeit gemeinsam mit Gunnar Hartmann die Fraktion Linke-Piraten bildet, kandidiert diesmal für Bündnis 90/Die Grünen.

Mischung aus jüngeren und älteren Leuten

Sprecherin Barbara Holzapfel ist zufrieden: „Auf unserer Liste findet sich eine gute Mischung aus jüngeren und älteren Leuten, aus erfahrenen Ratsmitgliedern und Neueinsteigerinnen und Neueinsteigern.“ Mit diesem Team und Bürgermeisterkandidat Frank Staacken gehe die Partei zuversichtlich in die Kommunalwahl. „Wir freuen uns auf einen spannenden Wahlkampf.“

Die Ratsliste der Hattinger Grünen im Einzelnen: Anne Hofmeister (1), Oliver Degner (2), Claudia Lüttringhaus (3), Sascha Kursawe (4), Maria Schomacher (5), Nils Kriegeskorte (6), Manuela Greif (7), Robert Dedden (8), Marvin Bruckmann (9), Frank Staacken (10), Martin Winterpacht (11), Michael Hötger (12), Heiko Wendenburg-Holtz (13), Jan Fierke (14), Tönnies Meyerhoff-Rösener (15), Erkan Cöloglu (16) und Rolf Novy-Huy (17).