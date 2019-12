Hattingen. In Hattingen und im Ennepe-Ruhr-Kreis sind Kreislauferkrankungen die häufigste Ursache für Krankenhauseinweisungen. Welche Krankheiten folgen.

Kreislauferkrankungen häufigster Grund für Klinikaufenthalt

Kreislauferkrankungen sind weiterhin die mit Abstand häufigste Ursache für Krankenhauseinweisungen im Ennepe-Ruhr-Kreis. Das teilt die Krankenkasse AOK mit.

3807 AOK-Versicherte mussten wegen Kreislauferkrankungen laut der Krankenkasse stationär in Krankenhäusern aufgenommen werden. Dies teilt die AOK Nord-West auf Basis aktueller Auswertungen mit. Erst kürzlich hatte das Statistische Landesamt NRW mitgeteilt, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen die häufigste Todesursache im Ennepe-Ruhr-Kreis sind.

25.320 Menschen im EN-Kreis bekamen in 2018 eine Krankenhauseinweisung

„Insgesamt lag die Zahl der Krankenhauseinweisungen in 2018 bei 25.320“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Jörg Kock. Dabei wurden 10,7 Prozent mehr Frauen als Männer aufgenommen. In Zahlen: Mit Kreislauferkrankungen kamen 14.018 Frauen stationär in eine Klinik. Denen gegenüber stehen 11.302 Männer.

Hinter den Kreislauferkrankungen lagen als Ursache für einen Krankenhausaufenthalt an zweiter Stelle Krankheiten des Verdauungssystems (2632). Dann an dritter Stelle Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems (2432). Außerdem wurden Patienten wegen Neubildungen (2303) und Verletzungen und auch wegen Vergiftungen (2074) im Krankenhaus behandelt.

In Hattingen gibt es insgesamt drei Krankenhäuser – das Evangelische Krankenhaus sowie die Kliniken in Blankenstein und Niederwenigern. Außerdem gibt es eine Reha-Klinik in Holthausen.