Katja Heck ist als Vorsitzender der Geschäftsführung bei der Arbeitsagentur in Hagen auch für die Städte Hattingen und Sprockhövel verantwortlich.

Arbeitsmarkt Mehr Arbeitslose in Hattingen - weniger in Sprockhövel

Hattingen / Sprockhövel 1814 Personen in Hattingen sind zum Jahreswechsel als arbeitslos gemeldet, 22 mehr als im November. In Sprockhövel ist die Zahl um 27 gesunken.

Der Arbeitsmarkt in Hattingen, Sprockhövel und den anderen EN-Städten zeigt sich zum Jahreswechsel uneinheitlich: In Hattingen etwa ist die Zahl der Arbeitslosen um 22 auf nunmehr 1814 Personen gewachsen, in Sprockhövel dagegen ist sie um 27 Personen auf jetzt 560 zurückgegangen.

Hattingen hat weiter die niedrigste Arbeitslosenquote im Ruhrgebiet

Die Arbeitslosenquote in Hattingen bleibt unverändert bei 6,3 Prozent und ist damit weiterhin die niedrigste der Ruhrgebietsstädte. Die Quote für die Geschäftsstelle Schwelm der Arbeitsagentur, zu der neben Schwelm selbst auch die Städte Sprockhövel, Breckerfeld, Ennepetal und Gevelsberg gehören, liegt unverändert bei 6,5 Prozent.

"Die Entwicklung ist für ein Jahresende noch relativ gut, auch die Kräftenachfrage ist bedingt durch die milde Witterung im Dezember einigermaßen", so , die unter anderem auch für die Städte Hattingen und Sprockhövel verantwortlich ist. Der aktuelle Lockdown seit dem 18. Dezember habe sich auf die aktuellen Zahlen noch nicht ausgewirkt. Dies ist aber für den Januar zu erwarten.

"In Verbindung mit der üblichen saisonalen Entwicklung wird es einen deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit geben", so Katja Heck weiter. "Der zweite Lockdown hat natürlich schon nachhaltige Auswirkungen auf die Kurzarbeit. Im Dezember haben 231 weitere Unternehmen im Kreis vorsorglich Arbeitsausfälle für 1900 potenziell betroffene Arbeitnehmer angezeigt."

3900 Kurzarbeit-Anzeigen im EN-Kreis seit Beginn der Corona-Pandemie

Seit dem Beginn der Corona-Pandemie gab es im Ennepe-Ruhr-Kreis mehr als 3900 Anzeigen aus nahezu allen Branchen für fast 51.000 potenziell betroffene Arbeitnehmer. Für den Juli 2020 liegen inzwischen Hochrechnungen zur effektiven Inanspruchnahme für den Kreis vor, so die Arbeitsagentur. "Danach wurde für den vierten vollständigen Monat nach Beginn Kurzarbeitergeld an 1227 Betriebe für rund 12.600 Arbeitnehmer tatsächlich ausgezahlt, schon rund 44 Prozent weniger als im April, dem Monat mit der stärksten Kurzarbeits-Realisierung."

Diese Stellenmeldungen sind im EN-Kreis aktuell hinzugekommen

Im Dezember ging die Arbeitskräfte-Nachfrage leicht zurück, liegt aber natürlich nicht brach: Neu hinzugekommen sind im EN-Kreis beispielsweise 110 Stellen bei Personaldienstleistern, gefolgt vom verarbeitenden Gewerbe (45), dem Gesundheitswesen (42), Handel (38), Baugewerbe (21) und öffentliche Verwaltung (14). Die Logistik meldete indes nur vier neue Stellen, im Gastgewerbe gab es während des Lockdowns erwartbar keine neuen Stellenmeldungen.

Gesamtbilanz: Arbeitsmarkt im EN-Kreis zum Jahresende erstaunlich stabil

In ihrer Gesamtbilanz kommt die Arbeitsagentur zu dem Schluss, dass sich "der Arbeitsmarkt im Ennepe-Ruhr-Kreis auch zum Jahresende und unter dem Eindruck des zweiten Lockdowns als erstaunlich stabil erwiesen" habe.

Katja Heck: „So erfreulich stabil die Entwicklung aktuell auch ist, so hat die Pandemie jedoch dafür gesorgt, dass wir grundsätzlich ein höheres Arbeitslosigkeitsniveau haben, als in den letzten ausgezeichneten Jahren. Zusätzlich werden die Zahlen im Januar jahreszeitlich bedingt noch einmal deutlich ansteigen. Für viele könnte es Sinn machen, die Zeit für Qualifizierung zu nutzen. Die Unterstützungsmöglichkeiten hierfür wurden nochmals verbessert.“

