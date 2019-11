Rat der Stadt Hattingen entscheidet über fünf Kaufsonntage

Hattingen Marketing hat für das Jahr 2020 fünf statt der bisher üblichen vier verkaufsoffenen Sonntage beantragt. Der Rat der Stadt wird darüber in seiner Sitzung am 3. Dezember entscheiden. Der Haupt- und Finanzausschuss hat das Thema am Donnerstagabend von der Tagesordnung genommen.

Im Sommer hatte Georg Hartmann, Geschäftsführer von Hattingen Marketing, bei den Händlern nachgefragt, ob sie hinter einem fünften Kaufsonntag im Rahmen des Hansetages stehen, der im August zusammen mit dem Altstadtfest durchgeführt wird. Weil das so ist, hat Hartmann seine Wunschliste für 2020 mit fünf Terminen eingereicht.

Abgestimmt wird ohne Fraktionszwang

Öffnen sollen die Geschäfte der Innenstadt demnach am 26. April zum Frühlingsfest, am 14. Juni zum Kulinarischen Altstadtmarkt, am 16. August zum Hansetag, am 4. Oktober zum Herbstmarkt und am 13. Dezember zum Nostalgischen Weihnachtsmarkt. Die Entscheidung im Rat ist wie immer völlig offen, weil ohne Fraktionszwang abgestimmt wird. Traditionell geht das Votum quer durch alle Parteien.

Massive Beschwerden hatte es zuletzt von den Wirten des Kulinarischen Altstadtmarktes gegeben. 2017 hatte eine Klage der Gewerkschaft Verdi den Kaufsonntag am KAM-Wochenende gekippt, 2018 der Ratsbeschluss.