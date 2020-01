Hattingen: Ruhrölften setzen im Karneval auf Nachhaltigkeit

Die Hochphase des Karnevals naht und die Ruhrölften scharren schon mit den Hufen, schließlich konnten sie im vergangenen Jahr nicht ihren buntgeschmückten Wagen ausfahren. Kurzfristig wurde 2019 der Holthausener Rosenmontagszug abgesagt. Das Wetter spielte nicht mit und fehlende Sicherheitsmaßnahmen brachten die Verantwortlichen zur Entscheidung, den Zug nicht zu starten. Jetzt hoffen die Ruhrölften auf den Zug 2020.

Kurzfristige Absage des Rosenmontagszuges

Eine Rakete weißt den Weg zum Motto: Es geht um Außerirdische und Astronauten. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

„Wir waren schon fertig geschminkt als die Absage kam“, erinnert sich die Senatorin für Pressearbeit Janina Keßler. Die Karnevalsgesellschaft stand an diesem Morgen noch nicht in der Zugaufstellung, aber der Wagen war natürlich schon längst vorbereitet für den großen Auftritt. Schon allein der Grundaufbau nimmt zwei Tage in Anspruch. Viel Arbeit umsonst könnte man nun meinen. Aber die Ruhrölften haben aus der Not eine Tugend gemacht und entschieden sich dafür, den Wagen 2020 zu präsentieren.

Traktor und Anhänger stellt wie zuletzt der Landhof Gabriel in Bochum-Stiepel zur Verfügung. Hier treffen sich die Jecken auch zum Basteln, Handwerken und Aufbauen. „Drei bis vier Treffen brauchen wir bestimmt noch bis alles steht“, schätzt Keßler.

Nachhaltigkeit mit Aliens und Astronauten

Die Karnevalisten sehen das Positive am Ausfall im vergangenen Jahr: Der Grundentwurf des Wagens, Motto-Suche, das Basteln der Kostüme – ist alles schon erledigt. „Schon allein aus Gründen der Nachhaltigkeit“, war den Jecken sofort klar, dass sie ihr Motto im nächsten Jahr nutzen würden. Schließlich wurden beim Wagenbau im vergangenen Jahr Styropor, Holz und Farben verwendet, die im schlimmsten Fall einfach weggeworfen worden wären.

Jetzt sei das Thema zwar kein allzu großes Geheimnis mehr, aber da die Ruhrölften ohnehin selten politisch und tagesaktuell seien, sei es kein Problem, die Pläne in die neue Session zu tragen. Die etwa 35 Ruhrölften auf dem Wagen werden sich als Aliens und Astronauten verkleiden. Dazu passend wird der Wagen in eine fahrende Milchstraße mitsamt zweier großer Holz-Raketen verwandelt.

Details des Wagens bleiben ein Geheimnis

Die Stimmung bei den Ruhrölften ist momentan sehr gut. „Wir alle haben richtig Lust auf Karneval und wir sind super motiviert“. Das habe sich durch einen gemeinsamen Kurzurlaub über Silvester im Schwarzwald noch verstärkt. Immerhin 37 der 90 Mitglieder feierten gemeinsam ins neue Jahr.

Auch die Tanzgarde, die aktuell aus neun Mitgliedern besteht, ist sehr umtriebig. Etwa 15 Auftritte absolvieren sie in unterschiedlichen Konstellationen, ob als Duo, Trio oder als Gesamtensemble.

Wenngleich das große Thema „Weltall“ bekannt ist, will Keßler das genaue Motto noch nicht verraten. „Das soll eine Überraschung bleiben.“ Erst am Rosenmontag, 24. Februar, werden die Aliens und Astronauten das Geheimnis lüften, und den Besuchern des Holthauser Zuges ihre kreativen Kostüme und Ideen präsentieren.