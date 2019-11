Spendenrekord beim Hattinger Dinner für den guten Zweck

Hattingen. Beim Charity-Dinner in Hattingen kamen 9000 Euro zusammen. Spenden gehen an den krebskranken Julius, Kinderschutzbund, Kipa und das Kinderhospiz.

Bei dem „Winemaker-Diner“ 2019 mit einem sechs-Gänge-Menü kamen für den guten Zweck 9000 Euro zusammen. Gastronom Camillo Barbone und seine Frau Anna Stanzione haben damit einen Spendenrekord aufgestellt. Drei unterschiedliche Organisationen und ein schwer erkrankter Jugendlicher können sich jetzt über eine Finanzhilfe von jeweils 2250 Euro freuen.

Ehrenamtler sind auf Spenden angewiesen

„Wir haben selbst nicht gedacht, dass wir das Ergebnis des Vorjahres von 6150 Euro übertreffen können“, freut sich Peter Meichsner, 1. Vorsitzender des TG Rot-Weiss Hattingen. Er half im Vorfeld kräftig mit, spendenfreudige Menschen für den Abend zu begeistern. Das gelang auch.

Ausverkauft hieß es im Restaurant Barbone an der Waldstraße 62 für die insgesamt 72 Plätze. Chef Camillo, der die Idee zu einer jährlichen Spendenaktion zugunsten von Hattinger Kindern vor drei Jahren hatte, ist stolz auf das Ergebnis. Verständlich, dass die Freude auch bei den Empfängern des Geldes groß ist. Denn die ehrenamtlichen Helfer, die sich für ein besseres Leben von Kindern einsetzen, sind dringend auf Spenden angewiesen.

Krebskranker Julius erhält Geld für OP

Ausnahmsweise geht ein Viertel des Geldes in diesem Jahr an den 16-jährigen Julius aus Essen. Der Gymnasiast ist zum wiederholten Mal an Kehlkopfkrebs erkrankt, muss erneut in der Schweiz von Spezialisten untersucht und möglicherweise operiert werden. Ohne die Spende wäre das nicht möglich.

Auch der Kinderschutzbund ist glücklich über das Geld. Vorsitzender Martin Rösner musste nicht lange nachdenken, wo es eingesetzt wird. „Wir haben die vier Kindergärten in Welper, die jetzt jährlich eine Zirkusaufführung in Eigenregie machen wollen, ja schon mit einer Artistenleiter ausgestattet. Die fehlenden Sportgeräte für das Projekt können die Kitas jetzt auch anschaffen.“

Kinderpaten schenken Kindern Zeit

Anette Metzler vom Bergischen Kinder- und Jugendhospiz Burgholz strahlt. „Wir haben dort auch Hattinger Kinder, denen wir helfen. Es ist ein Hospiz zur familiären Entlastung, für das jedes Jahr eine Million Euro benötigt werden. Wir nehmen für kurze Zeit Kinder mit ihren Familien auf, damit die Eltern mal etwas zur Ruhe kommen können“, schildert sie. Gezahlt werde aber nur für das erkrankte Kind.

Der vierte Teil der Spenden geht an die Kinderpaten von Kipa. „Ehrenamtliche stehen Familien in besonderen Lebenssituationen zur Seite, schenken dem Patenkind einmal in der Woche Zeit, indem sie etwas mit dem Kind unternehmen. Dadurch wird das Kind gefördert, Mutter oder Eltern werden entlastet“, erklärt Thekla Bieder.