Stadtmuseum Hattingen will 20-Jähriges trotz Corona feiern

Hattingen Das Stadtmuseum Hattingen wird dieses Jahr 20 Jahre alt. Die Einrichtungsleiterin plant im Lockdown Digital-Angebote - und die Geburtstagsfeier.

Es bedarf durchaus einer gewissen Portion Optimismus, um in diesen Tagen eine Geburtstagsfeier mit Publikum zu planen. Doch eben diesen hat Gudrun Schwarzer-Jourgens, die Leiterin des Stadtmuseums Hattingen, trotz aller Widrigkeiten aufgrund der Corona-Pandemie bislang nicht verloren. Das 20-jährige Bestehen der Einrichtung in diesem Jahr will sie daher mit einem Bürgerfest würdigen. Dazu sind einige Ausstellungen und Video-Schauen in Arbeit.

Im Homeoffice Angebote für das Jahr 2021 vorbereiten

Im Homeoffice bereiten Gudrun Schwarzer-Jourgens und das Team des Stadtmuseums derzeit die Angebote für das Jahr 2021 vor - in der Hoffnung darauf, dass die Einrichtung in Blankenstein demnächst wieder öffnen darf, nachdem sie Anfang November für den Publikumsverkehr geschlossen worden ist. Zum zweiten Mal nach dem ersten Lockdown im vergangenen Frühjahr.

Die ursprüngliche Jahresplanung für 2021 hat Schwarzer-Jourgens aufgrund der erneuten Schließung daher modifizieren müssen. Anstatt einer für den Jahresauftakt geplanten und nun auf unbestimmte Zeit verschobenen Ausstellung über die Geschichte der Hattinger Amtshäuser ist im Erdgeschoss immer noch die im vergangenen September eröffnete mit Objekten aus der eigenen Sammlung aufgebaut. Diese soll nun videografiert werden, "nachdem wir jetzt endlich das technische Equipment dafür erhalten haben".

Video von der historischen Dauerausstellung in Arbeit

Ins Netz stellen will die Leiterin des Stadtmuseums darüber hinaus Filmmaterial von der historischen Dauerausstellung im Hause. Eine freie Mitarbeiterin videografiere dabei unter anderem Ausschnitte einzelner Objekte, ergänzt werden sollen die Aufnahmen um erklärende Texte. So könnten sich die Bürger jedem gezeigten Objekt in Form eines Rätsels annähern, ehe sie es dann in Gänze zu sehen bekämen, so Schwarzer-Jourgens.

Verlauf der Ruhr soll nachgestellt werden

Ungeachtet dieser digitalen Kunst- und Kulturschauen hofft die Einrichtungsleiterin des Stadtmuseums aber darauf, dass ihr Haus im Verlaufe des Frühjahrs wieder Besucher vor Ort empfangen kann. Die Eröffnung der ursprünglich für 2020 geplanten Schau über das "Ruhrtal im Wandel der Zeit" hat sie nun für Ende April geplant, bereits in den kommenden Wochen sollen zum Thema "Kunsttüten to go" an Schüler verteilt werden. Die junge Generation, so Schwarzer-Jourgens, soll sich nämlich an der Fluss-Ausstellung kreativ beteiligen mit Bildern und Geschichten rund um die Ruhr. Die Ergebnisse sollen später im Treppenhaus des Stadtmuseums gezeigt werden - ebendort will Schwarzer-Jourgens unter anderem auch den Verlauf der Ruhr darstellen.

Große Geburtstagsparty am Pfingstwochenende

Die große Geburtstagsparty des am 19. Mai 2001 eröffneten Stadtmuseums soll dann am Pfingstwochenende (22. bis 24. Mai) steigen. In Vorbereitung sei dabei ein Mitmach-Museumsfest auf den Markplatz in Blankenstein. Auch eine Plakat-Ausstellung von Schauen der vergangenen zwei Jahrzehnte sowie Führungen durch das Magazin des Hause sind geplant.

Und last but not least hofft Gudrun Schwarzer-Jourgens, dass 2021 ein weiteres Projekt zumindest anlaufen an: Ausstellungen namhafter Hattinger Künstler in Kooperation mit ihren (internationalen) Künstlerfreunden. Gewinnen können habe sie hierfür bereits und Stefan Marienfeld, ersterer soll mit seiner über zehn bis zwölf Wochen dauernden Ausstellung im August starten.

Hoffnung, dass Bürger Museum bald wieder besuchen können

"Ich hoffe", sagt Gudrun Schwarzer-Jourgens, "dass sich die Museumsarbeit wieder ein Stück weit normalisiert und Bürger uns bald wieder besuchen können. Denn für ein Museum ist es wichtig, dass die Menschen die Kunst in diesem auch live sehen und haptisch erleben können."

