Kontroverse Diskussion herrscht im Sauerland über die Verschiebung des Bundesparteitages der CDU vom 4. Dezember in das neue Jahr. Gewünscht wird vielfach ein digitales Format mit Briefwahl. Der Arnsberger Friedrich Merz als einer von drei Kandidaten auf den CDU-Vorsitz hatte die Verschiebung scharf kritisiert und auch als „Versuch des CDU-Establishment“ gewertet, seine Wahl zu verhindern. Der Neheimer Landtagsabgeordnete Klaus Kaiser verteidigt die Entscheidung.

Sensburg: „Junge Union hat es vorgemacht“

Für den sauerländischen CDU-Bundestagsabgeordneten Patrick Sensburg ist wichtig, dass die Frage nach dem CDU-Vorsitz zeitnah entschieden werde. „Und dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten“, so Sensburg. Bei Präsenzveranstaltungen zeigt auch er sich skeptisch. Er plädiert für einen digitalen Parteitag im Dezember mit anschließender Briefwahl. „Die Junge Union hat doch mit ihrem Pitch super gezeigt, wie so etwas gehen kann“, verweist Sensburg auf ein digitales Format, das die JU kürzlich mit den drei Kandidaten auf den CDU-Vorsitz durchgeführt hat.

„Wir dürfen nicht schieben, sondern müssen Lösungen suchen“, sagt Sensburg, „und das hat nix mit Merz zu tun“. Er gehe nicht davon aus, dass im Frühjahr die Coronalage deutlich besser sei. Und schließlich müsse dann ja noch ein Kanzlerkandidat bestimmt werden. Die CDU müsse Vorbild sein, auch beim Umgang mit Corona. „Die Menschen erwarten von uns eine Lösungs- und keine Schiebekompetenz“, sagt Sensburg.

Weitere Themen Hattingen: Was beim Anruf von Trickbetrügern zu tun ist

Lange: „Handlungsunfähigkeit wäre Totalversagen“

Der Sunderner CDU-Stadtverbandsvorsitzende Stefan Lange fordert vom CDU-Bundesvorstand ganz klar die Korrektur des Beschlusses und einen digitalen Parteitag am 4. Dezember. „Andernfalls droht die CDU die Spaltung!“, sagt Lange. Die Kritik vom Vorsitz-Kandidaten Friedrich Merz aus Arnsberg teilt Lange „mit vielen Mitstreiterinnen und Mitstreitern in der CDU“. Als stellvertretenden Kreisvorsitzender würden ihn derzeit zahlreiche E-Mails von Mitgliedern erreichen, „die keinerlei Verständnis für die Vorgehensweise von Präsidium und Vorstand der Bundespartei aufbringen“.

Dass der von Merz vorgeschlagene Kompromiss – ein digitaler Parteitag mit anschließender Briefwahl des Vorsitzenden – nicht einmal ernsthaft diskutiert worden sei, empfindet Stefan Lange als „besonders irritierend“. Er spricht sogar vom „Totalversagen des Vorstandes“, wenn sich die Regierungspartei CDU in diesen Zeiten als handlungsunfähig zeigen würde. Das käme einer Bestätigung von Merz’ Kritik „in vollem Umfang“ gleich. Die CDU könne nicht ohne Vorsitzenden in ein Jahr 2021 gehen, in dem mehrere Landtagswahlen, Kommunalwahlen und die Bundestagswahl stattfinden.

Kaiser: „Entscheidung war richtig“

Klaus Kaiser, Neheimer Landtagsabgeordneter der CDU, sieht das anders: „Die Entscheidung, den Parteitag zu verschieben, ist richtig“, sagt er, „wir müssen das Infektionsgeschehen im Interesse der Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger verringern“. Im Moment fände das Gegenteil statt. „Wir können nicht Einschränkungen von den Bürgerinnen und Bürgern verlangen, als CDU diesen aber nicht folgen“,so der Neheimer. Aus seiner Sicht habe dieser Beschluss des CDU-Bundesvorstandes keine Auswirkungen auf die Chancen eines der Kandidaten. „Die 1001 Delegierten sind alle reif genug, sich ihre eigene Meinung zu bilden und entsprechend zu wählen - egal ob im Dezember oder im Frühjahr“, so Kaiser.

Peter Blume steht weiter zu Merz

Ein „bisschen verwundert war Peter Blume, der Vorsitzende des Stadtverbandes aus Merz’ Wohnort Arnsberg, über Merz’ Establishment-Kritik. Blumes Verwunderung hat aber nicht etwa dazu geführt, dass er sich von Merz abgewendet hätte. Er hält ihn weiter für den richtigen Bundesvorsitzenden – und das, so Blumes Einschätzung, gelte auch auch für die Mehrheit der CDU-Mitglieder in der Region: „Das Sauerland steht zu Friedrich Merz.“ Die These, dass die Parteiführung ihn als Nachfolger von Annegret Kram-Karrenbauer verhindern wolle, hält der Arnsberger CDU-Chef zwar nicht für ganz schlüssig: „Zumindest kann ich das hier von der Basis nicht beurteilen.“ Doch die Kritik an der Verschiebung des Parteitags teilt er voll und ganz: „Die SPD hat schon längst ihren Kanzlerkandidaten gekürt und wir verschieben die Entscheidung noch einmal. Das ist nicht gut. Wir müssen die Führungsfrage klären, es wird allerhöchste Eisenbahn.“ Vor allem müssten viele der Parteitagsdelegierten in ganz NRW neu gewählt werden, wenn man erst im nächsten Jahr den Parteitag abhalte: „Das hat doch zur Folge, dass viele weitere zusätzliche Veranstaltungen stattfinden müssen.“