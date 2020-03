Straftaten: Hattingen eine der sichersten Städte im EN-Kreis

Hattingen. Die Polizei hat ihre Kriminalitätsstatistik für 2019 veröffentlicht. Die Zahl der Straftaten sinkt in Hattingen und dem EN-Kreis.

Hattingen ist eine der sichersten Städte im Ennepe-Ruhr-Kreis. Obwohl es die größte Stadt in der Zuständigkeit der Kreispolizeibehörde ist, sind nur Sprockhövel und Breckerfeld noch sicherer als Hattingen. Das geht aus der aktuellen Kriminalitätsstatistik der Polizei hervor.

Seit Jahren sinkende Straftaten

Nicht nur im Ennepe-Ruhr-Kreis (außer Witten, das zur Polizeibehörde Bochum gehört) setzt sich der positive Trend fort, auch in Hattingen sinken die Fallzahlen. In den vergangenen acht Jahren verzeichnete die Polizei einen stetigen Rückgang von Straftaten. Einziger Ausreißen ist das Jahr 2017. Dort bricht auch die Hattinger Statistik nach oben aus, weil die Polizei in Bochum einen Betrugsfall aufklären konnte, der schlug mit 3200 einzelnen Straftaten zu Buche. Der Tatort: Hattingen.

Für 2019 zählte die Kreispolizei 2153 Straftaten in Hattingen. Damit gab es in der größten Stadt im Zuständigkeitsbereich zwar die meisten Fälle, in Relation zur Einwohnerzahl steht Hattingen aber besonders gut da.

Zuwachs nur bei Firmeneinbrüchen

Es gibt weniger Kriminalität auf den Straßen, also Raub. Körperverletzung, Autodiebstähle und Sachbeschädigungen (- 25,8 Prozent). Noch deutlicher zurück ging die Zahl der Wohnungseinbrüche. 55 wurden der Polizei aus Hattingen gemeldet (-36 Prozent). Lediglich bei den Firmeneinbrüchen steigen die Fallzahlen auf 45 (+21,6 Prozent).